Die Stadt München startet mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Unrecht, das Kinder und Jugendliche in der Obhut des Jugendamtes erfahren haben. Das in München ansässige Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat den Auftrag übernommen, die Geschehnisse in den Jahren von 1945 bis 1990 wissenschaftlich zu recherchieren. Es gehe darum herauszufinden, welche Formen an physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt Betroffene erlebt haben, sei es in Heimen, in Pflege- oder Adoptivfamilien. Das Projekt soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, die Stadt stellt dem DJI ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung. Das städtische Jugendamt selbst solle die Zeit nach 1990 untersuchen, sagte Sozialreferentin Dorothee Schiwy am Dienstag.

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren haben ehemalige Heimkinder in der SZ darüber berichtet, was sie in den 60er- und 70er-Jahren erlitten haben. Der Stadtrat reagierte 2021 rasch und startete einen Aufarbeitungsprozess. Dazu gehörte die Gründung einer Expertenkommission und eines Betroffenenbeirats. Bisher habe die Stadt laut Schiwy 4,3 Millionen Euro an Soforthilfen an Betroffene ausgezahlt, hinzu kommen weitere 35 Millionen, die der Stadtrat an Anerkennungsleistungen bewilligt hat. Insgesamt stehen also knapp 40 Millionen Euro für Betroffene zur Verfügung, die Gewalt in städtischer Obhut erfahren haben. 210 Personen hätten sich bisher gemeldet und Anerkennungsleistungen beantragt, berichtet Ignaz Raab, der Vorsitzende der Expertenkommission.

Mehrere Jahre hat es gedauert, bis die Stadt mit einem Institut einig wurde, um das Gewaltgeschehen auch wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Nun sollen dies fünf Mitarbeitende des DJI tun, die sich drei Vollzeitstellen teilen; leiten werde das Team Felix Berth. Es gehe unter anderem um die Frage, ob es ein Netzwerk an Tätern und Mitwisser gegeben habe. Diese Vermutung haben mehrere Betroffene in zahlreichen Gesprächen, auch mit der SZ, geäußert. Die Wissenschaftler wollen Interviews führen mit Betroffenen und ehemaligen Heim-Mitarbeitenden sowie Akten in den Archiven auswerten, um dort eventuell weitere Spuren von Missbrauch zu finden. Es seien noch erfreulich viele Akten vorhanden, sagte Berth. Es gehe bei dem Vorhaben darum, sagt DJI-Direktorin Sabine Walper, die „Mauer von Scham und Schweigen zu durchbrechen“.

Der Vorsitzende der Expertenkommission Ignaz Raab (v. li.), Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Direktorin des Deutschen Jugendinstituts, Sabine Walper, und der Vorsitzende des Betroffenenbeirats, Benno Oberleitner. (Foto: Florian Peljak)

Felix Berth leitet die Untersuchung. (Foto: Florian Peljak)

Dass das DJI ausschließlich die Zeit bis 1990 in den Blick nehmen solle, während die folgenden Jahre das Jugendamt selbst untersuche, begründet Sozialreferentin Schiwy damit, dass sich 1990 die gesetzliche Grundlage geändert habe. Seither gelte das Kinder- und Jugendhilfegesetz, weshalb sich im Jugendamt die Strukturen verbessert hätten. Bedeutet dies, dass das Jugendamt sein eigenes Agieren von 1990 an untersucht? Schiwy sagt, man gehe davon aus, dass das meiste Unrecht in früheren Jahrzehnten geschehen sei. Sollte man auch nach 1990 auf strukturelle Schwachstellen stoßen, die Gewalt ermöglicht hätten, würde man dies extern untersuchen lassen. Schiwy: „Es kann natürlich nicht sein, dass eine Täterorganisation sich selbst aufklärt.“

Kommissions-Chef Raab wiederholte seine schon öfter formulierte Enttäuschung, die er durch die Politik erfahren habe. Von dieser erhoffe er sich weiterhin mehr Rückendeckung. Er fordert, dass die Aufarbeitung von Missbrauch landes- und bundesweit einheitlich geregelt werde. Noch immer sei München bundesweit die einzige Kommune, die ihre Verstrickung in Missbrauch systematisch aufarbeite und Betroffenen mit relevanten Summen helfe. „Es kann nicht sein, dass es jeder Kommune überlassen bleibt, ob sie aufarbeitet und wie sie aufarbeitet.“ Schiwy pflichtete bei: Es dürfe nicht sein, dass Betroffene unterschiedlich behandelt würden, abhängig davon, welche Einrichtung oder Kommune für den Missbrauch verantwortlich sei. Die Aufarbeitung „sollte nicht der Täterorganisation überlassen bleiben“.