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Premiere von letztem Batic/Leitmayr-TatortDa geht gerade eine TV-Ära zu Ende

Lesezeit: 3 Min.

Lässt sich das Spektakel freilich nicht entgehen: Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner (Mitte) bei der Premiere der letzten Tatort-Folge mit den beiden Noch-Kommissaren Udo Wachtveitl (links) und Miroslav Nemec (rechts).
Lässt sich das Spektakel freilich nicht entgehen: Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner (Mitte) bei der Premiere der letzten Tatort-Folge mit den beiden Noch-Kommissaren Udo Wachtveitl (links) und Miroslav Nemec (rechts). Stephan Rumpf

Nach 35 Jahren als Ermittlerduo beim Münchner „Tatort“ läuft am Ostermontag nun die letzte Folge mit Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Bei der Premiere gab es großen Besuch und große Worte – und eine unheimliche Begegnung auf der Herren-Toilette.

Von Thomas Becker

Was so ein „Tatort“ mit einem anstellen kann, erlebt der Berichterstatter keine zwei Minuten nach dem Abspann, in der Herren-Toilette. Nach getaner Tat öffnet er die Klotür – und vor ihm steht der Bösewicht von gerade eben, mit genau demselben unheimlichen Blick, so von unten hoch. Spontan-Gänsehaut von oben bis unten. Unermordet schafft man es bis zum Händewaschen und hoch ins Erdgeschoss, zu den Häppchen und kühlen Getränken. Ein Schnaps wäre jetzt gut, auf den Schreck.

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