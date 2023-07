Von Thomas Becker

Carlo Thränhardt versucht es Longline. Stramme Vorhand, aber der Gegner ist da, spielt einen schicken Rückhand-Slice, der kurz hinter dem Netz ins Feld tropft. Schöner Punkt, denken alle - bis auf Miroslav Klose. Der wirft den Turbo an, schießt wie eine Rakete Richtung Stopp-Ball, erwischt ihn noch vor dem Boden, schubst ihn übers Netz, macht den Punkt - großes Tennis. Jubelgeste? Becker-Faust? Nicht doch, nicht von Miro Klose, dem Inbegriff der Bescheidenheit. Auch seinen legendären Vorwärts-Salto spart er sich, obwohl er ihn noch drauf hat, wie er später erzählen wird: "Jetzt kann ich ihn auch rückwärts." Aber jetzt: nichts davon. Er dreht sich nur um, geht zurück an die Grundlinie, um den nächsten Aufschlag anzunehmen. Nicht mal abklatschen mit Doppelpartner Thränhardt ist drin. Weiter, immer weiter. Er kann halt nicht aus seiner Ex-Hochleistungssportlerhaut. Warum auch?

Es ist in der Tat kein allzu wichtiger Punkt, den Klose gerade gemacht hat. Sondern einer von vielen beim Benefiz-Tennisturnier der Stiftung "'s Münchner Herz" zugunsten sozial benachteiligter Familien in München. Die von der Wirte-Familie Silja, Margot und Günter Steinberg initiierte Stiftung hat sich vor zwölf Jahren folgende Philosophie auf die Fahnen geschrieben: Kinder fördern, Jugendliche begleiten, Familien unterstützen, Senioren beteiligen.

Detailansicht öffnen Die Stifter von "s´Münchner Herz" Margot und Günter Steinberg (sie sitzt im Auto) mit Tochter Silja. (Foto: Catherina Hess)

Und genauso bunt ist dann auch das Publikum beim wuseligen Sommerfest im Oberhachinger Sportpark Beutelstahl: sehr junges Jungvolk im Bällebad der Hüpfburg, erwartungsfrohe Kindergarten-Kids vor dem Crepes-Stand (endlich ist mal Nutella erlaubt!), Teenager mit bunten Beeren-Tellern, Twens an Aperol-Gläsern, das Mittelalter beim kühlen Weißen und der ein oder andere Senior, der am Zigarren-Stand zuschaut, wie die Dinger gerollt und fachmännisch angepafft werden. Und dann sind da noch all die Tennisspieler, die beim Schleiferl-Turnier im fröhlichen Wechsel von einem Partner zum nächsten nonstop über die Anlage mäandern, was an einen Ameisenhaufen erinnert. Und mittendrin: der erfolgreichste Torschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Detailansicht öffnen Miro Klose mit tennisbegeisterten Kindern. (Foto: Catherina Hess)

Wie der Tennis spielt? Ganz passabel: viel Ballgefühl, viel Slice, auch auf der Vorhand, schlaue Lobs, solides Service, wobei der zweite Aufschlag eher ein Einwurf ist. Da ist beim Kollegen Thränhardt schon mehr Bogenspannung drin, aber der war ja auch ein Leben lang Fosbury-Flopper. So schnell wie Miro Klose ist er natürlich nicht. "Ich war immer schnell", sagt der Ex-Kicker, "in jeder Mannschaft immer der Schnellste." Und das waren keine so ganz schlechten Mannschaften: Werder Bremen, der FC Bayern, Lazio Rom und eben diese Nationalmannschaft. Mit der wurde er nach 137 Länderspielen Weltmeister, ist mit 16 Treffern vor Cristiano Ronaldo und Lionel Messi der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten. Im kommenden Jahr soll das schon wieder zehn Jahre her sein. Ihm sieht man das jedenfalls nicht an.

Sein Tennis-Shirt liegt zwar nicht so eng an wie das der meisten Fußball-Cracks heute, aber es sieht nicht so aus, als würde er allzu viel unnötigen Ballast mit sich herumschleppen. Dabei hat der 45-Jährige das Kicken komplett eingestellt, wie er sagt: "Ich mache gar nichts mehr, ich spiele jetzt Paddle. Deswegen war das heute beim Tennis ein bissl ungewohnt mit dem Abstand vom Schläger. Der ist ja beim Paddle ganz anders."

Paddle? Eine dem Tennis ähnliche Sportart, die auf kleineren Feldern mit kurzen Schlägern ohne Bespannung gespielt wird. Schon hundert Jahre alt, aber derzeit gerade Trendsport. Findet auch Klose: "Es gibt ja überall Plätze jetzt. Ich lasse auch gerade welche bauen, zuerst in Stuttgart, dann auch in München. Das ist echt ein Markt: vor zwei Jahren um 65 Prozent gestiegen und jetzt um 94 Prozent!" Er selbst spielt seit 2011, erzählt er: "Seit ich in Italien war. Gleich im ersten Jahr haben sie mich mitgenommen. Als Fußballer habe ich nicht so viel gespielt, jetzt spiele ich ein bisschen mehr." Und Tennis? "Habe ich immer mal so gespielt. Im Trainingslager mit den Fußballern war ja immer irgendwo ein Tennisplatz. Das war immer cool, macht echt Spaß."

Der Fußball. An dem kommt man im Gespräch mit Miro Klose natürlich nicht vorbei. Nach dem WM-Triumph 2014 in Rio hatte er seine Karriere im Nationaldress beendet, noch zwei Jahre für Lazio Rom gekickt. Danach absolvierte er ein individuelles Ausbildungsprogramm des Deutschen Fußballbundes, um später Lizenzen als Trainer und Fußballlehrer zu erwerben, war dabei fester Bestandteil des Nationalteams unter Bundestrainer Joachim Löw.

2018 heuerte er beim FC Bayern an, als Trainer des U17-Juniorenteams, stieg drei Jahre später unter Hansi Flick zum Co-Trainer der Profimannschaft auf - und verließ mit dem Trainer-Team um Flick den Klub nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte, nach Unstimmigkeiten mit dem mittlerweile Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Loyal wie immer sagt Klose zu diesem so absurden wie unschönen Ende nur so viel: "Jeder weiß, was das für ein Abschied für uns alle war. Hermann Gerland hat das im 'Doppelpass' ja mal deutlich gesagt, wie das lief. Ich hatte nur für ein Jahr unterschrieben und durfte das dann selbst entscheiden."

Er entschied sich für Abschied und heuerte im Jahr darauf beim österreichischen Erstligisten SCR Altach an: sein erster Job als Chefcoach. Es ging nicht lange gut: Im März diesen Jahres wurde er entlassen, nachdem sein Team die Hauptphase der Saison auf dem letzten Platz abgeschlossen hatte. Klose ordnet das so ein: "Wir haben dort schon Dinge verändert, aber in Österreich stößt man doch irgendwann an Grenzen. Das ist vom Finanziellen nicht mit Deutschland vergleichbar. Klar gibt es große Klubs wie Salzburg, aber Altach hatte auch in den letzten Jahren immer gegen den Abstieg gespielt. Wir haben deutlich besser gespielt, aber es ist halt ein Ergebnissport. Dennoch war das für mich sein super wichtiger Schritt."

Und jetzt? Hat er gerade einen Vertrag mit Amazon Prime unterschrieben, für das Dienstags-Top-Spiel der Champions League, als Experte. "Weil kein Verein auf mich zukam, ich auch keine Gespräche geführt habe und mal abwarten wollte, dachte ich mir: Probier' ich mal was Neues aus!" Das könnte spannend werden: Der TV-Experte spricht über den Klub, für den er jahrelang gearbeitet und von dem er sich eher unschön getrennt hatte. Frage: Was haben Sie gesehen, als Sie in den vergangenen Monaten auf den FC Bayern geschaut haben? Antwort Klose: "Wenn ich auf die Bayern schauen würde! Ich verfolge natürlich die Bundesliga und alle Klubs, für die ich gespielt habe. Das schon, aber nicht so intensiv, dass ich mir da ein Urteil erlauben würde." Schon klar, das Urteil über das jüngste Salihamidzic/Kahn-Desaster des Rekordmeisters würde wohl einigermaßen vernichtend ausfallen.

Verbindungen habe er keine mehr in den Verein, sagt Klose: "Nur noch zu ein paar Spielern, aber meistens auch eher zu welchen, die schon wieder weg sind vom Klub oder aufgehört haben." Auch dem gerade dezent im Sturm stehenden Bundestrainer hält er die Stange: "Das war eine super Zusammenarbeit mit Jogi Löw und auch mit Hansi Flick. Ich weiß ja, wie er ist. Ich bin auch überzeugt, dass das immer besser und besser wird. Es ist halt immer schwierig nach der langen Saison nochmal Länderspiele zu spielen. Aber jetzt schon zwei verkorkste Weltmeisterschaften ...". Tja, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das Trainer-Leben in diesem Zirkusbetrieb namens Profifußball. Abhalten wird das Miroslav Klose nicht von einem neuen Versuch: "Sobald etwas kommt, bin ich wieder Fußballtrainer", sagt er, "das geht immer schnell."

Detailansicht öffnen Einmal Profi, immer Profi. Auch beim Benefizturnier gibt der Fußballer sein Bestes. (Foto: Catherina Hess)

Und solange nichts kommt, nimmt er sich gern Zeit für Dinge wie das Sommerfest für 's'Münchner Herz': "Ich kenne die Familie Steinberg lange, wir sind ja fast Nachbarn, das ist eine schöne Beziehung. Beim Turnier war ich ja schon öfter dabei, das ist immer wieder phantastisch hier. Meine Söhne sind auch dabei, einer spielt mit, einer ist leider verletzt." Nur mit der eigenen Performance ist er nicht ganz zufrieden: ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen. Kann er aber erklären: "Ich war gerade viel unterwegs, hatte Termine, war in Rom, bissl Stress gehabt - und das merkt man in meinem Spiel heute." So ist er, der Miro Klose: einmal Profi, immer Profi.