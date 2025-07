Das Kinderprojekt Mini-München findet im kommenden Jahr in der Paketposthalle statt, neben der Investor Ralf Büschl zwei 155 Meter hohe Türme errichten will. „Das Areal rund um die Paketposthalle soll ein Ort der Begegnung werden. Ein lebendiger Ort für alle Münchnerinnen und Münchner, für alle Altersgruppen. Mini-München passt perfekt dazu“, wird der in Grünwald ansässige Unternehmer in einer Aussendung der Rathaus-CSU zitiert.