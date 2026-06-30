Warum die Stadt jetzt Brunnen abstellt, wie ein Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Lieferdienst-Radler eskaliert, was die neuen Mindestpreise von Uber, Bolt und Freenow für die Kunden bedeuten und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wasserversorgung am Limit – München stellt Brunnen ab Wegen der Hitze verbrauchen die Münchner viel mehr Trinkwasser – so viel, dass die Stadt jetzt „Notmaßnahmen“ zum Wassersparen ergreift. Was geplant ist und wie es um die Versorgung steht.

Nach Streit: Taxifahrer fährt Lieferdienst-Radler an Der Radfahrer wird mehrere Meter auf der Motorhaube mitgenommen und stürzt dann auf die Straße. Der Vorfall ereignet sich unweit der Kreuzung Landwehr- und Sonnenstraße.

Mindestpreise für Uber, Bolt und Freenow treten in Kraft Was Fahrdienst-Vermittler in München ab Juli verlangen, wie sich die Preise für Taxifahrten im Gegenzug verändern – und wie die Branche auf die geänderten Vorschriften reagiert.

Jokergleise und Pufferzeiten: Wie der Bahnknoten München entlastet werden soll Eine Gruppe von Experten hat Vorschläge erarbeitet, wie die Bahn auch kurzfristig schon verlässlicher und pünktlicher werden soll. Doch helfen sie dem stark überlasteten Münchner Hauptbahnhof tatsächlich? Und muss für mehr Stabilität womöglich manches Angebot beschnitten werden? (SZ Plus)

„Nichts mehr ist so, wie es war“ Seit 15 Jahren gibt es das Generalkonsulat des Staates Israel in München am neuen Standort. Die Feierstunde prägt ein Thema: der ansteigende Antisemitismus seit dem Hamas-Überall am 7. Oktober 2023.

Sparkasse kauft Bürogebäude in der Münchner Innenstadt – für 100 Millionen Euro Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg muss ihren bisherigen Sitz am Sendlinger Tor für mehrere Jahre verlassen. Ihr Ausweichstandort ist nur 200 Meter entfernt. Der Immobiliendeal, den die Bank dafür abgeschlossen hat, ist außergewöhnlich. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Frisuren-Workshop für Väter : Liebling, ich habe die Kinder frisiert! Zwanzig Väter kommen in München zum Frisuren-Workshop, um für ihre Töchter zu performen – Bier und Bro-Atmosphäre inklusive. Eine Berufsgruppe schneidet besonders gut ab. SZ Plus Von Lena Bammert ...

Frauen nach einer Krebs-Operation : Mut zu einem Leben ohne Brust Antje Proft radelt von Klinik zu Klinik. Sie will Ärztinnen und Ärzte dafür sensibilisieren, dass Frauen nach einer Krebs-OP auch ohne Brust gut leben können. Warum sie sich selbst gegen ein Implantat entschieden hat. Von Anna Bolten ...

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Wirtshaus in Haidhausen : Kann der neue Preysinggarten an alte Zeiten anknüpfen? Das Traditions-Wirtshaus in Haidhausen ist unter neuer Leitung wiedereröffnet: jetzt mit spanisch-mediterraner Küche. Von Johanna N. Hummel ...

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