Von Heiner Effern

Die SPD im Münchner Rathaus will einen Mindestlohn von 16 Euro für alle Beschäftigten der Stadt einführen. Auch bei den kommunalen Tochterunternehmen soll künftig niemand weniger verdienen. Die Lohn-Untergrenze von 16 Euro soll zudem ein entscheidendes Kriterium bei der Vergabe von städtischen Aufträgen werden. Die SPD will hier zuerst bei den Verträgen mit Sicherheits- und Reinigungsfirmen ansetzen. Der Rest der Münchner Wirtschaft soll möglichst freiwillig mitziehen und dafür ein Zertifikat als fairer Arbeitgeber erhalten.

Deutschlandweit beträgt der Mindestlohn derzeit zwölf Euro, zum 1. Januar soll er auf 12,41 Euro erhöht werden. Mit einem solchen Verdienst würde aber in München niemand leben können, sagten Simone Burger und Christian Köning bei der Präsentation der Initiative. Angekündigt hatte den Münchner Mindestlohn Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bereits auf der Kundgebung der Gewerkschaften am 1. Mai 2022, doch rechtliche Schwierigkeiten verzögerten das Projekt. Nun soll der Stadtrat am 19. Juli im Personalausschuss den Beschluss fassen. Eine Mehrheit in der grün-roten Koalition gilt als sicher.

Bei der Stadt als Arbeitgeberin wird der Mindestlohn eher symbolische Bedeutung haben. Laut Stadträtin Burger fanden sich nur acht Beschäftigte vor allem im Küchenbereich, die bisher weniger verdienen. Bei den städtischen Tochterfirmen ist nicht bekannt, wie viele unter der Grenze liegen. Einen großen Hebel versprechen sich die SPD-Stadträte künftig bei der Vergabe von Aufträgen: 459 laufen mit Reinigungsunternehmen, 153 mit Sicherheitsfirmen. In beiden Branchen liegt der Tariflohn zwar über zwölf Euro, aber unter 16 Euro. Wenn Firmen künftig diesen Münchner Mindestlohn bezahlen, sollen sie Vorteile im Wettbewerb haben. Ein Ausschluss von der Vergabe wegen zu geringer Löhne ist rechtlich nicht möglich.

Die Stadt will mit ihrer Haltung auch Vorbild für die freie Wirtschaft sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert Unternehmen auf, sich anzuschließen. "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei gleichen Lebenshaltungskosten", nur so gehe die Rechnung auf, sagte der Münchner Verdi-Chef Heinrich Birner. Es handle sich hier nicht um eine Luxusforderung, sondern um "eine Notmaßnahme, um Armut trotz Arbeit zu verhindern".