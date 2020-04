Milo Rau ist für seine international und politisch Einfluss nehmenden Theaterprojekte bekannt. An diesem Donnerstag, 16. April, 18 Uhr, spricht er im Live-Stream-Programm der Münchner Kammerspiele mit dem Schweizer Kapitalismus- und Globalisierungskritiker Jean Ziegler über dessen aktuelles Buch "Die Schande Europas" und die aktuelle Lage in den Flüchtlingslagern an Europas Außengrenzen, die sich durch die Pandemie noch verschärft hat. Davor lässt sich noch Raus "Kongo Tribunal" auf der Theater-Web-Seite sehen unter https://www.muenchner-kammerspiele.de/kammer-4.