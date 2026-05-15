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Immobilien in MünchenDer 89-Jährige, der sein Millionengrundstück verschenkte

Lesezeit: 3 Min.

Otto Gugger (Zweiter von rechts) hat sein Elternhaus samt großem Garten für einen guten Zweck verschenkt. Mit im Bild: Christian Stupka (rechts) und Nicole Manz von der Stiftung „Daheim im Viertel" und Guggers Berater Karl-Walter Jauch.
Otto Gugger (Zweiter von rechts) hat sein Elternhaus samt großem Garten für einen guten Zweck verschenkt. Mit im Bild: Christian Stupka (rechts) und Nicole Manz von der Stiftung „Daheim im Viertel" und Guggers Berater Karl-Walter Jauch. Catherina Hess

Vererben? Verkaufen? Nichts davon. Otto Gugger hat lange überlegt, wie er seine wertvolle Immobilie dauerhaft für einen gemeinnützigen Zweck sichern kann. Warum seine Schenkung so besonders ist und wer künftig davon profitieren soll.

Von Sebastian Krass

Es ist ein Vorgang, wie es ihn nur selten gibt auf dem überhitzten Münchner Immobilienmarkt: Eine 89 Jahre alte Privatperson hat ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück im Stadtteil Großhadern für einen gemeinnützigen Zweck verschenkt, und zwar an die Stiftung „Daheim im Viertel“. Die Fläche, auf der sich derzeit ein Wohnhaus und ein weitläufiger Garten befinden, soll nach ersten architektonischen Studien der Stiftung ein potenzielles Baurecht für 20 bis 30 Wohnungen haben. „Das Grundstück hat einen Verkehrswert von etwa zehn Millionen Euro“, sagt Christian Stupka, Vorstandsmitglied von Daheim im Viertel.

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