Zwei Kinder sind am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr beim Überqueren der Riesenfeldstraße in Milbertshofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Zehnjährige und die Elfjährige vom Auto eines 51-jährigen Fahrers erfasst, nachdem sie aus einem Linienbus an der Haltestelle Schopenhauerstraße ausgestiegen waren.