Zum Hauptinhalt springen

Milbertshofen20-Jähriger rast im Porsche mit Tempo 121 durch die Stadt

Der junge Mann wurde von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgehalten (Symbolfoto).
Der junge Mann wurde von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgehalten (Symbolfoto). (Foto: Robert Haas)

Erlaubt wäre an der Stelle nur Tempo 50 gewesen. Der Mann befand sich noch in der Probezeit.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle haben Beamte der Polizeiinspektion 47 in Milbertshofen am Freitagabend einen 20-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 21.20 Uhr in einem Porsche Cayenne auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts unterwegs, als er mit einer Geschwindigkeit von 121 Kilometern pro Stunde gemessen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erlaubt gewesen wären nur Tempo 50.

Der junge Münchner muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie mindestens 700 Euro Bußgeld rechnen. Da er sich noch in der Probezeit befindet, wird sich diese entsprechend verlängern. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich bei dem Porsche um ein Firmenauto, das der 20-Jährige durchaus hätte fahren dürfen, aber halt nicht so schnell.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

SZ-Test
:Das sind die besten Krapfen Münchens

Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite