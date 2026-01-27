Bei einer Geschwindigkeitskontrolle haben Beamte der Polizeiinspektion 47 in Milbertshofen am Freitagabend einen 20-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 21.20 Uhr in einem Porsche Cayenne auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts unterwegs, als er mit einer Geschwindigkeit von 121 Kilometern pro Stunde gemessen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erlaubt gewesen wären nur Tempo 50.

Der junge Münchner muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie mindestens 700 Euro Bußgeld rechnen. Da er sich noch in der Probezeit befindet, wird sich diese entsprechend verlängern. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich bei dem Porsche um ein Firmenauto, das der 20-Jährige durchaus hätte fahren dürfen, aber halt nicht so schnell.