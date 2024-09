Ein kleiner Nebenverdienst hat einen 27-jährigen Studenten aus Milbertshofen am Sonntagabend in Gefahr gebracht: Der Mann verkaufte Sportschuhe von einer Abstellkammer in seiner Wohnung aus. Am Sonntag gegen 21 Uhr besuchten ihn dort laut Polizei drei Männer – einen davon kannte er, weil der schon mehrmals Kunde bei ihm war. Der Name ist ihm allerdings nicht bekannt.