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Münchner NordenGrößerer Polizeieinsatz in Milbertshofen: Mann drohte mit Sprengstoff

Die Polizei war am Mittwochnachmittag in Milbertshofen im Einsatz (Symbolfoto).
Die Polizei war am Mittwochnachmittag in Milbertshofen im Einsatz (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Im Sozialbürgerhaus kam es laut Polizei zu einer Bedrohungslage. Die Beamten rücken mit einem größeren Aufgebot an.

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Nach einer Sprengstoff-Drohung im Sozialbürgerhaus in der Knorrstraße ist ein Mensch festgenommen worden. Die Person sei am Nachmittag in die Einrichtung für soziale Angebote und Leistungen im Norden der Stadt an den Empfang gegangen und habe dort gedroht, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst worden.

Wenig später hätten Beamten die Person widerstandslos festgenommen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Auch ein verdächtiger Gegenstand sei gesichert worden, Sprengstoff hätten die Beamten dabei aber nicht gefunden. Nach ersten Polizeiangaben wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Am Nachmittag waren Polizisten sicherheitshalber noch mit der Absuche des Gebäudes in Milbertshofen beschäftigt. Eine Polizeisprecherin sagte, mehr als 20 Streifen seien dort im Einsatz gewesen. Das Motiv für die Bedrohung blieb laut Polizei zunächst unklar.

Sozialbürgerhäuser dienen nach Angaben der Stadt den Münchnerinnen und Münchnern als Ansprechpartner für soziale Angebote und Leistungen.

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