Die Polizei hat einen 25-jährigen Drogendealer, dessen 26 Jahre alte Freundin und einen Kunden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, beobachteten Fahnder den Deal bereits am vergangenen Montag in einer Grünanlage im Stadtteil Milbertshofen-Am-Hart.