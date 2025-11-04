Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers in Milbertshofen ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.

Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar. Auch zur Ursache des Brandes hinter einem Baumarkt in der Lerchenauer Straße konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle für die Spurensicherungsmaßnahmen aus. Eine der Münchner Mordkommissionen vom Kommissariat 11 übernahm die Ermittlungen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben kurz vor Mitternacht alarmiert worden. Zunächst hatte es geheißen, ein Auto stehe in Flammen. Am Einsatzort habe sich herausgestellt, dass etwa 30 Quadratmeter Gebüsch und ein Bretterverschlag in Flammen standen. Bei den Nachlöscharbeiten wurde dann die Leiche der Frau entdeckt.