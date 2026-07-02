Microlino, Topolino, Rocks: In München tauchen immer häufiger Mikroautos auf – als Zweitwagen, Ersatz für große Wagen oder auch Werbefläche. Die kleinen Hingucker sind für die Stadt oft gut geeignet, bringen aber ihre eigenen Probleme mit.

Zwischen McLaren, Bugatti, Lamborghini und Porsche steht in der Motorworld München ein Auto, das neben all den Sportwagen fast wie ein Spielzeug wirkt. Zwei Meter fünfzig lang, runde Augen, Fronttür, ein wenig Isetta, ein bisschen Zukunftsversprechen. Wer durch die Halle am Ausbesserungswerk geht, muss erst an den großen Namen vorbei, an Boliden, die mehr kosten als mancher Manager im Jahr verdient, und mehr PS haben, als vernünftig ist, bevor er ein himmelblaues Fahrzeug erblickt, das nicht schnell sein will, sondern klein.