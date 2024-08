Von Meryem Sener

Es ist nur ein Gespräch, aber manchmal hilft es, wenn man weiß, dass man nicht allein ist. Mit seinen Ängsten. Mit seinen Erfahrungen. Mit dem schlechten Gefühl, wenn man wieder einmal diskriminiert wurde. Amira Ismann, 26, weiß, wie wertvoll es ist, sich unter Gleichgesinnten über Erfahrungen und Ängste auszutauschen. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater stammt aus Jordanien: „Bevor ich mich mit anderen zum Thema ausgetauscht habe, wusste ich gar nicht, dass so viele Menschen meine Erlebnisse und meinen Erfahrungsschatz teilen“, sagt Amira. „Ich habe mich mit meinen Erfahrungen immer isoliert gefühlt, dachte, es läge eventuell an mir, dass ich so viele Diskriminierungserfahrungen gemacht habe.“