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Veranstaltungsreihe in MünchenFrauen mit Migrationsgeschichte eine Stimme geben

Lesezeit: 4 Min.

Karnik Gregorian ist der Sohn armenischer Einwanderer aus der Türkei. Als seine Mutter starb, war er vier Jahre alt. Darüber wurde in der Familie lange nicht gesprochen.
Karnik Gregorian ist der Sohn armenischer Einwanderer aus der Türkei. Als seine Mutter starb, war er vier Jahre alt. Darüber wurde in der Familie lange nicht gesprochen.
Foto: Lothar Reichel

Der Autor und Filmemacher Karnik Gregorian, selbst Sohn von Einwanderern, lässt „Gastarbeiterinnen“ der ersten und zweiten Generation zu Wort kommen. Was haben sie zu erzählen?

Von Anna Steinbauer

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Gesprochen hat Karnik Gregorian schon immer gern und viel. Eigentlich habe er immer alle um sich herum vollgequatscht, erzählt der Autor und Filmemacher beim Treffen im Café. Unschwer kann man in dem wortgewandten und witzigen Gegenüber den jüngsten Spross einer armenischen Familie mit vielen Verwandten auf der ganzen Welt ausmachen, dem eine Sonderposition zukam, wie er es formuliert: „Ich musste immer um die Aufmerksamkeit kämpfen, durfte mir aber auch mehr erlauben“.

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