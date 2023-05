Von Andrea Schlaier

So divers ist der Große Sitzungssaal des Rathauses nur sehr selten besetzt: An die 50 Menschen sitzen hier, die unter anderem in Afghanistan, Indien oder Italien geboren sind und in den kommenden drei Jahren Politik für das Miteinander in München machen werden. Genauer: für die Menschen der Stadtgesellschaft, deren Wurzeln auch in anderen Teilen der Welt liegen. Am Mittwochnachmittag hat sich hier der neu gewählte Migrationsbeirat der Landeshauptstadt konstituiert. Und ein Führungstrio für bewegte Zeiten gewählt.

Der Beirat ringt seit langem um Sichtbarkeit. Er gilt als Vertretung von aktuell 400 000 Münchnerinnen und Münchnern ohne deutschen Pass, aber kaum jemand von ihnen gibt dem Gremium seine Stimme. Trotz offensiverer Werbung ist die Wahlbeteiligung zum neuen Migrationsbeirat im März dieses Jahres von 3,6 Prozent vor sechs Jahren auf 3,1 Prozent abgesackt. Seine Arbeit wird in den Communities augenscheinlich nicht wahrgenommen. Der Umstand war im Vorfeld Anlass für eine Reform - und echter Zündstoff.

Im Vergleich zur hitzigen Debatte über die Reform vergangenen Sommer, glich die Wahl des neuen Ausschusses am Mittwoch einer Fahrt auf spiegelglatter See. Mit großer Mehrheit (37 von 44 Stimmen) ist die amtierende Vorsitzende Dimitrina Lang, die als einzige Kandidatin für den Posten angetreten war, wieder gewählt worden. Die gebürtige Bulgarin von der Liberalen Liste hatte in ihrer Vorstellungsrede "Kontinuität und Stabilität" für die Zeit der Umbrüche versprochen.

Erste Stellvertreterin der 45-Jährigen, die als Sozialpädagogin bei der Stadt arbeitet, ist die gebürtige Mailänderin Lara Galli von der Internationalen Liste der progressiven Sozialdemokrat*innen. Die Büroleiterin der italienischen Gewerkschaft CGIL in München setzte sich gegen die Stimmkönigin der jüngsten Wahl zum Migrationsbeirat, Olga Dub-Büssenschütt, mit 28 zu 15 Stimmen durch, die auf der von der CSU unterstützten Liste der Allianz Münchner Migranten bereits als erste Vorsitzende vorgeschlagen worden, aber nicht angetreten war.

Ebenso harmonisch ging die Wahl von Ariif Abdullah Haidary zum zweiten Stellvertreter durch, der sich mit 29 zu 15 Stimmen durchsetzte gegen den Kandidaten der Liste Atlas Türkische internationale Union Erkan Yüksel. Haidary, 23, ist 2015 als minderjähriger Geflüchteter aus Afghanistan nach München gekommen und nicht direkt in den Beirat gewählt worden. Die Stadtratsliste der Linken/Die Partei hat ihn als ihren Zusatz-Kandidaten dafür abgeordnet.

Die Entsendung zehn solcher zusätzlicher Beiräte stand im Streit um die Neuordnung des Gremiums im Mittelpunkt. Auf Initiative von Grünen und CSU sollten den 40 gewählten Mitgliedern mit Beginn der neuen Amtszeit von den Fraktionen ausgewählte "in diesem Themenfeld zivilgesellschaftlich engagierte Personen" beigeordnet werden, die gleiches Stimmrecht haben. Das grün-schwarze Paar versprach sich davon eine bessere Arbeitsfähigkeit und Verzahnung des Beirats mit der Rathauspolitik, ein Mangel, der seit Jahren kritisiert wird. Mit Hilfe dieser Klammer, das führten vor allem die Grünen ins Feld, sei in der Vergangenheit versuchter Manipulation durch türkisch-nationalistische Gruppen innerhalb des Migrationsbeirats künftig womöglich besser beizukommen.

Grüne und CSU setzten sich in ihrem für diesen Zweck geschmiedeten Bündnis gegen sämtliche Fraktionen im Stadtrat durch. Die Kollegen, aber vor allem der Migrationsbeirat selbst, betrachten das Instrument als Aberkennung der demokratischen Teilhabe. Und damit als fatales Signal an die migrantische Gemeinde in München - immerhin ein Viertel der gesamten Stadtgesellschaft. Die, so die unterschwellige Botschaft, sei wohl selbst nicht in der Lage, anständig zu wählen, weswegen man ihr zur Kontrolle tatsächlich einen kommunalpolitisch versierten Personenkreis zur Seite stellen müsse.

Entsprechend ihrer Fraktionsstärke schickten jetzt alle Parteien entsprechend der Neuregelung insgesamt zehn zusätzliche Kandidaten in den neuen Beirat. Die SPD verweist bei der Gelegenheit nochmal auf ihre grundsätzliche Ablehnung des Prozederes und hat die Internationale Liste der progressiven Sozialdemokrat*innen, die sie bei der Wahl im März unterstützt hat, die Auswahl selbst treffen lassen. Ähnlich haben es auch FDP/ Bayernpartei gehalten, weil der "Wählerwille durch eine Benennung aus den Reihen des Stadtrats verfälscht wird". CSU-Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl verweist darauf, dass ihr wichtigstes Kriterium das "zivilgesellschaftliche Engagement der Kandidaten im Umfeld migrantischer Communitys" gewesen sei. Für Die Linke/Die Partei verweist Thomas Lechner auf ihr Kriterium: "Wir wollten unbedingt, dass sich ein Geflüchteter selber vertritt". Mit Ariif Abdullah Haidary vertritt er jetzt sogar das ganze Gremium als zweiter stellvertretender Vorsitzender.

"Zügig", sagte Dimtrina Lang, wolle man sich nun an die Arbeit machen. Das ist notwendig. Die neue Amtszeit des Beirats ist auf drei Jahre verkürzt. 2026 soll wieder gewählt werden, parallel zur Kommunalwahl, damit die 400 000 Münchnerinnen und Münchner ohne deutschen Pass künftig am selben Tag wie ihre Nachbarn ihr Kreuzchen machen können. Für den Teil der Reform gibt es von allen Parteien Applaus.

Infos zum neuen Migrationsbeirat

Umstrittene Premiere im neu gewählten Migrationsbeirat: Dem 40-köpfigen Gremium werden von den Stadtratsfraktionen entsprechend ihrer Stärke zehn Personen mit Stimmrecht zur Seite gestellt. Wen und nach welchen Kriterien sie diese auswählten, war ihnen freigestellt. Das Ergebnis:

Grüne/Rosa Liste: Radoslav Ganev engagiert sich im Vorstand von RomAnity e.V. und des Studierendenverbands der Sinti und Roma in Deutschland und ist Migrationsbeauftragter im Bezirksausschuss Sendling-Westpark. Matuyisila Mbala ist Teamleiter im Amt für Wohnen und Migration und Gleichstellungsbeauftragter im Bezirksausschuss Schwabing-West. Megzon Mehmedali, in München geborenes Kind kosovarischer Geflüchteter, widmet sich als Erziehungswissenschaftler der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem.

CSU/Freie Wähler: Neda Caktas ist Vorsitzende des Trägervereins "Kroatisches Haus" in München. Sasan Harun-Mahdavi, Vorsitzender des deutsch-iranischen Kultur-, Wirtschafts- und Akademikerclubs Bustan, der CSU zufolge mit "hohem Wirtschaftsverständnis". Mursal Noorzai, Kandidatin zum Migrationsbeirat auf der Liste "Allianz Münchner Migranten", engagiert sich im kommunalpolitischen Umfeld.

SPD/Volt haben der Liste (Internationale Liste der progressiven Sozialdemokrat*innen), die sie bei der Migrationsbeiratswahl unterstützt haben, die Kandidatenauswahl überlassen: Görkem Sahin, seit sechs Jahren im Migrationsbeirat und engagiert bei Migrationsvereinen. Anes Hasanbegovic ist Mitglied im Europäischen Jugendparlament.

FDP/Bayernpartei, hat sich aus Achtung vor dem Wählerwillen für die auf der Liberalen Liste der zum Migrationsbeirat gewählten Personen für den darauffolgenden Kandidaten entschieden: Enrico Bianco.

Die Linke/Die Partei wollte "unbedingt, dass sich ein Geflüchteter selber vertritt": Ariif Abdullah Haidary kam 2015 als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan, entstammt einer Journalisten-Familie für deren Nachzug er sich erfolgreich eingesetzt hat.