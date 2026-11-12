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MünchenWarum sind Migranten in der Politik noch immer eine Ausnahme?

Lesezeit: 6 Min.

Rayan Sayour kandidiert für den Migrationsbeirat.
Rayan Sayour kandidiert für den Migrationsbeirat.
Foto: Johannes Simon

Nur acht von achtzig Münchner Stadträten haben einen Migrationshintergrund, im Landtag sind es drei Abgeordnete von 203.  Mit welchen Hürden und Vorurteilen Migranten kämpfen, die sich politisch engagieren – und was sie jungen Menschen raten.

Von Martina Scherf

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Als Markus Söder Anfang November in den Vereinigen Arabischen Emiraten mit den mächtigen Scheichs dinierte, da entdeckte er einige Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen: Bayern und Arabern, ließ der Ministerpräsident (CSU) seine Gastgeber wissen, seien Wurzeln und Werte wichtig, man teile die Gabe, trotz des Fortschritts „nicht wie jeder andere“ zu sein.

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