Als Markus Söder Anfang November in den Vereinigen Arabischen Emiraten mit den mächtigen Scheichs dinierte, da entdeckte er einige Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen: Bayern und Arabern, ließ der Ministerpräsident (CSU) seine Gastgeber wissen, seien Wurzeln und Werte wichtig, man teile die Gabe, trotz des Fortschritts „nicht wie jeder andere“ zu sein.
MünchenWarum sind Migranten in der Politik noch immer eine Ausnahme?
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Nur acht von achtzig Münchner Stadträten haben einen Migrationshintergrund, im Landtag sind es drei Abgeordnete von 203. Mit welchen Hürden und Vorurteilen Migranten kämpfen, die sich politisch engagieren – und was sie jungen Menschen raten.
Von Martina Scherf
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