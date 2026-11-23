Es war ein ordentlicher Auftrieb am 11. Mai dieses Jahres im Alten Rathaus zu München . Etwa 250 Menschen aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren auf Einladung der Stadt zur Amtseinführung des neuen grünen Oberbürgermeisters Dominik Krause gekommen. Mittendrin zu sehen war auch eine nicht allzu groß gewachsene, elegant gekleidete Frau, die sich ohne viel Aufhebens einen Sitzplatz suchte. Dass sie zu den ältesten Personen im Saal gehörte, das war ihr nicht anzumerken.

88 Jahre ist Evi Brandl inzwischen alt, eine Unternehmerin mit bemerkenswerter Lebensgeschichte und eine der reichsten Münchnerinnen noch dazu. Das Manager Magazin schätzte 2024 das Vermögen der Familie, deren Oberhaupt sie ist, auf 500 Millionen Euro.

Die Familie besitzt Flächen in bester Innenstadtlage und zahlreiche Mietwohnungen

Brandl hat aus einem kleinen Handwerksbetrieb namens Vinzenz Murr eine in weiten Teilen Bayerns präsente Großmetzgerei mit gut 200 Filialen gemacht, bekannt etwa für ihre Weißwurst und ihren Leberkäs. Sie arbeitete dabei zusammen mit ihrem im April verstorbenen Mann, dem Metzgermeister Rudolf Brandl, der immer in ihrem Schatten stand.

Nebenbei hat Brandl ein Immobilien-Imperium aufgebaut, mit Flächen in bester Innenstadtlage und zahlreichen Mietwohnungen. Die Kinder von Evi Brandl, zwei Söhne und eine Tochter, sind ins Unternehmen eingestiegen. Aber niemand in München stellt infrage, dass die Seniorin immer noch den Ton angibt.

Wie groß der Immobilienbestand ist, das ist nicht bekannt. Dafür weiß man seit einigen Tagen, wie viel die Familie Brandl für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im schönen Glockenbachviertel verlangt hat: 1822 Euro kalt – ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse, wie das Landgericht München I geurteilt hat. Es bestimmte die zulässige Höchstmiete auf 1173 Euro. Der Fall hat in München, wo die irren Wohnkosten ständiges Gesprächsthema sind, Aufsehen erregt. Die Firma, die als Vermieterin agiert, trägt zwar den Namen der Tochter Stefanie Brandl. Anfragen zu dem Fall laufen aber über die Konzernzentrale.

Bereits mit 24 Jahren übernahm sie die Führung des Unternehmens

Und so hat der Fall wieder einmal das Licht auf Evi Brandl gelenkt, die zwar gelegentlich öffentlich auftritt, sich dabei aber nur selten äußert. Brandl ist in München bekannt für hohe Mieten. Bereits vor fünf Jahren berichtete die SZ, dass die Familie Brandl zu viel gezahlte Miete zurückerstattete, weil sie 1080 Euro kalt für gerade einmal 41 Quadratmeter verlangt hatte. Gleiches will sie nun nach Aussage ihres Anwalts auch im aktuellen Fall tun.

Evi Brandl kam 1938 als Evi Deuringer und als Enkelin von Vinzenz Murr auf die Welt. Sie besuchte ein Gymnasium in Garmisch und absolvierte danach eine kaufmännische Ausbildung. 1949 starb ihr Großvater. Nachdem 1963 auch ihre Mutter gestorben war, übernahm Evi Deuringer mit 24 Jahren die Führung des Unternehmens, das damals aus einer Metzgerei nahe der Uni und einer Filiale in der Innenstadt bestand. 1969 heiratete sie Rudolf Brandl.

Wegen eines Steuerverfahrens verlor sie die Zulassung als Wirtin des Hippodroms auf der Wiesn

Unter Evi Brandls Führung wuchs Vinzenz Murr von 65 auf mehr als 2000 Beschäftigte. Einen Tiefpunkt erlebte die Unternehmerin im Jahr 1994. Damals saß Evi Brandl vier Tage auf der Anklagebank. Sie sowie ihr Cousin und Steuerberater hätten Steuern in Höhe von knapp 30 Millionen Mark hinterzogen, so der Vorwurf damals. Das Gericht stellte das Verfahren gegen Zahlung von 500 000 Mark ein. Brandls Strafregister blieb sauber. Allerdings verlor sie die Zulassung als Wirtin des Hippodrom-Zelts auf dem Oktoberfest.

Schon Ende der Achtzigerjahre stieg Brandl als Mehrheitsaktionärin beim hochpreisigen Mode- und Lederwarenhändler Etienne Aigner ein, den sie 2014 komplett übernahm, bis heute ist sie dort Aufsichtsratsvorsitzende. Anerkennung genießt Brandl für ihr karitatives Engagement, etwa für die Stiftung „Herz für Herz“, die Menschen in armen Teilen der Welt kardiologische Eingriffe ermöglicht.