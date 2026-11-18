Knapp 60 000 Euro bekommt die Münchner Mieterin Daniela C. nach jahrelangem Rechtsstreit von ihrer Vermieterin zurück – weil das Amtsgericht und das Landgericht München in ihrem Vertrag einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse erkannt haben. Es ist ein aufsehenerregender Einzelfall, aus dem sich einige grundsätzliche Fragen ergeben. Ein Überblick zur Rechtslage.

Was besagt die Mietpreisbremse?

Die aktuelle Mietpreisbremse für München gilt seit August 2019. Die Kernregelung ist, dass die Miete nicht höher sein darf als der Mietspiegel (genau genommen die darauf basierende ortsübliche Vergleichsmiete, die für jede Wohnung individuell ist), plus zehn Prozent. Laut dem aktuellen Mietspiegel liegt die durchschnittliche Miete münchenweit bei 15,38 Euro pro Quadratmeter, im Jahr 2021 waren es noch 12,05 Euro.

Urteil zur Mietpreisbremse : Miete zu hoch: Münchnerin bekommt fast 60 000 Euro zurück 1822 Euro kalt für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Glockenbachviertel? Viel zu viel, urteilt das Landgericht nach einer Klage des Mietervereins. Die unterlegene Vermieterfirma gehört einer der reichsten Familien der Stadt. Von Sebastian Krass ...

Welche Ausnahmen gibt es?

Die Mietpreisbremse gilt nur für Mietverträge, die nach dem 1. August 2019 abgeschlossen wurden.

Sie gilt aber nicht für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt oder erstmals vermietet wurden („Neubauregelung“). Ebenso greift die Bremse nicht für umfassend sanierte Wohnungen, als Faustregel gelten hier Investitionskosten von einem Drittel des Neubaus. „Ein bisschen Parkett und Badewanne erneuern reicht dafür also nicht“, sagt Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des Mietervereins München. Ihr Widerpart Georg Hopfensperger, stellvertretender Vorsitzender des Vermietervereins Haus und Grund, sagt gar: „Die Wohnung muss auf Neubaustand sein, was etwa Fenster und Elektrik angeht.“

Eine weitere Ausnahme gilt für Fälle, in denen der vorherige Mietvertrag schon höher lag als die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn Prozent. In solchen Fällen darf bei einer Neuvermietung der Preis aber nicht weiter steigen. Wichtig auch: In solchen Fällen muss ein Vermieter beim Vertragsabschluss auf den hohen Preis hinweisen, tut er das nicht, kann eine Mieterin sich später auf die Mietpreisbremse berufen.

Um was für eine Wohnung ging es im Fall von Daniela C., und wie wird der Mietspiegel hier angewendet?

Die 43-jährige Pädagogin lebt in einer 70-Quadratmeter-Wohnung im fünften Stock eines Mietshauses mit Baujahr 1949 bis 1966, die laut aktuellem Mietspiegel einen Grundpreis von 11,45 Euro pro Quadratmeter hat. Sie liegt an der Auenstraße im Glockenbachviertel und damit in einer „zentral guten Lage“, die zweithöchste von sechs Stufen, das erlaubt einen Zuschlag von 2,29 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnung hat einen guten Boden (plus 1,37 Euro), aber keinen Balkon (minus 44 Cent).

Im Rechtsstreit ging es auch darum, ob die Wohnung eine offene Küche hat, was einen Aufschlag von 55 Cent pro Quadratmeter ermöglicht hätte. Das Landgericht verneinte dies: „Allein der Umstand, dass in eine Küche ein Tisch und Stühle gestellt werden können, bzw. die Tür ausgehängt wurde, macht eine Küche nicht zu einer ,offenen Küche‘ im Sinne des Mietspiegels“, heißt es im Urteil.

Welche Rolle spielt die Möblierung?

Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass bei möblierten Wohnungen die Mietpreisbremse nicht gilt. Tatsächlich ist geregelt, wie hoch ein Möblierungszuschlag sein darf. Ist er überschritten, kann die Mietpreisbremse greifen.

Im Fall von Daniela C. bestand die Möblierung laut Urteil aus zwei Ikea-Betten ohne Matratze für je 149 Euro Anschaffungspreis, zwei Schränken von Ikea für je 149 Euro plus einem Tisch mit vier Stühlen für insgesamt knapp 120 Euro. Gesamtkosten also unter 800 Euro. Für den Möblierungszuschlag setzt das Gericht jedes Jahr zwei Prozent des Zeitwertes an. Zum Beginn des Mietverhältnisses 2020 entsprach das 14,31 Euro pro Monat, vier Jahre später noch 8,59 Euro.

Das Beispiel zeigt, dass ein zulässiger Möblierungszuschlag normalerweise einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Euro-Betrag pro Monat ausmachen sollte.

Das Gericht hat die zulässige Miete für die Wohnung auf 1172,92 Euro festgelegt, das sind 16,76 Euro pro Quadratmeter. Laut dem städtischen Wohnungsmarktbarometer liegt die Wiedervermietungsmiete im Glockenbachviertel aber bei durchschnittlich 25,46 Euro pro Quadratmeter, unmöbliert. Wie kann das sein?

Die einfache Antwort ist: weil der Markt es hergibt. Allerdings zeigt die Diskrepanz auch, dass viele neue Mietverträge unzulässig sein dürften, weil sie gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Diesen Eindruck bestätigt auch Georg Hopfensperger von Haus und Grund. „Deshalb bieten wir unseren Mitgliedern für ihre Wohnungen eine Berechnung nach Mietspiegel plus zehn Prozent an. Dann sind sie safe.“

Wo bekommen Mieterinnen und Mieter Hilfe, wenn sie bei ihrer Wohnung einen Fall für die Mietpreisbremse vermuten?

Erste Orientierung bietet ein Mietspiegel-Rechner, den die Stadt online anbietet. Eine Anlaufstelle ist auch die Mietberatung der Stadt. Dort klären Expertinnen und Experten die ortsübliche Vergleichsmiete und ob die Mietpreisbremse in Frage kommt. Die Erstberatung ist kostenlos.

Auch der Mieterverein berät zur Mietpreisbremse, wenn man Mitglied ist. Er bietet auch eine Rechtsschutzversicherung, falls ein Fall vor Gericht geht. Auch Fachanwälte für Mietrecht können Auskunft geben.

Wie viele Fälle von Mietpreisbremse gibt es in München?

Eine Statistik dazu gibt es nicht. Aber Haus und Grund beobachtet einen steigenden Beratungsbedarf. Und beim Mieterverein sind in diesem Jahr schon 396 Fälle von Mietpreisbremse aktenkundig.

Geschäftsführerin Schmid-Balzert betont aber auch, dass der Fall von Daniela C. mit den knapp 60 000 Euro Rückzahlung außergewöhnlich sei. Meist gehe es um drei- oder vierstellige Summen, oft gelinge auch eine direkte Einigung mit den Vermieterinnen und Vermietern.

Die Familie Brandl, die die Wohnung von Daniela C. vermietet, hat sich hingegen auf einen jahrelangen Rechtsstreit eingelassen und versucht weiter, beim Bundesgerichtshof eine Revision des Urteils vom Landgericht München I zu erzwingen. Ihr Anwalt Georg Hopfensperger sagt aber auch, er habe seiner Mandantschaft geraten, die knapp 60 000 Euro jetzt zu überweisen, unter Vorbehalt, bis der Rechtsweg abgeschlossen ist.

Müssen die Brandls, die Hunderte Wohnungen in München vermieten und in der Vergangenheit schon mit sehr hohen Mieten aufgefallen sind, sich nun auf eine Welle von Beschwerden wegen Mietpreisbremse einstellen? Das Familien-Unternehmen mit dem Oberhaupt Evi Brandl äußert sich selbst nicht. Anwalt Hopfensperger aber erklärt, es gebe jetzt ein Verfahren, das man wegen einiger offener Rechtsfragen durchfechten wolle. „Ansonsten haben wir keine Probleme mit der Mietpreisbremse. Ich kenne Frau Brandl als eine seriöse Vermieterin, die viel für ihre Wohnungen macht.“

Monika Schmid-Balzert vom Mieterverein hingegen sagt, man habe schon bisher öfter Beratungen zu Mietverträgen der Familie Brandl gehabt.

Muss man befürchten, vom Vermieter gekündigt zu werden, wenn man die Mietpreisbremse zieht?

Ohne Zweifel kann es das Verhältnis belasten, wenn man die Mietpreisbremse geltend macht und damit dem Vermieter einen Rechtsverstoß vorwirft. Aber die Hürden für Kündigungen von Mietverträgen sind in Deutschland hoch. Und doch liegt etwa der Gedanke nahe, dass ein Vermieter plötzlich wegen Eigenbedarfs kündigen könnte. Aber dafür müsste er etwa nachweisen, dass nur diese Wohnung für den Eigenbedarf in Frage kommt.

Ein Restrisiko bleibt natürlich. Monika Schmid-Balzert vom Mieterverein sagt, zur Beratung in ihrem Haus gehöre auch, über Risiken aufzuklären und eine passende Strategie zum Umgang mit dem Vermieter zu besprechen.