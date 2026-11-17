Es ist ein bemerkenswertes Urteil gegen zu hohe Mieten: Wegen eines Verstoßes gegen die Mietpreisbremse muss eine Münchner Vermieterin etwa 58 000 Euro Miete inklusive Zinsen zurückzahlen. Das hat das Landgericht München I entschieden. Öffentlich gemacht hat den Fall der Mieterverein München mit einer Pressemitteilung am Dienstag.

Vermieterin in diesem Fall ist die Stefanie Brandl Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG, eine Firma aus dem Konzern der Familie Brandl, zu dem neben einem umfangreichen Immobilienbestand auch die Metzgereikette Vinzenz Murr gehört. Familienoberhaupt Evi Brandl, 88, ist eine der reichsten Münchnerinnen. Ihre Tochter Stefanie Brandl ist Geschäftsführerin der gleichnamigen Vermieterfirma. Ihr Anwalt vor Gericht war Georg Hopfensperger, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Vermietervereins Haus und Grund München ist.

Es geht um den Mietvertrag von Daniela C. für eine 70-Quadratmeter-Wohnung an der Auenstraße im Glockenbachviertel. Sie zog dort schon 2009 in eine WG ein. Von 2020 an galt ein neuer Staffelmietvertrag, zunächst waren 1650 Euro kalt fällig, zuletzt 1822 Euro. Teil des Mietvertrags war ein Aufschlag für eine Möblierung, die laut Urteil hauptsächlich von Ikea stammte, einen Anschaffungswert von insgesamt unter 800 Euro hatte und somit eine „eher einfache Einrichtung von geringerer Qualität“ darstellt.

Die heute 43 Jahre alte Pädagogin Daniela C. sah einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse, die auch für möblierte Wohnungen gilt, und wandte sich schon vor sechs Jahren an den Mieterverein. Die Sache ging vor Gericht, Mitte Oktober ist ein Urteil in der zweiten Instanz ergangen.

Demnach war die Miete deutlich höher als erlaubt. Die Mietpreisbremse ergibt sich aus der ortsüblichen Vergleichsmiete, die auf dem Mietspiegel basiert und für jede Wohnung individuell zu berechnen ist, plus zehn Prozent. Für Möblierung ist ein Zuschlag erlaubt, der angemessen zum Zeitwert der Einrichtung sein muss.

Daniela C. bekommt mit Hilfe des Mietervereins knapp 60 000 Euro zurückerstattet. Foto: Astrid Schmidhuber/Mieterverein

Das Landgericht kam zum Ergebnis, dass die Miete für die Wohnung von Daniela C. nicht höher als 1173 Euro sein darf. Der Mieterverein hat errechnet, dass sich für den Zeitraum seit Mai 2020 eine Gesamtrückzahlung von 58 110,54 Euro ergebe. Der Vermieteranwalt Hopfensperger kündigt an, dass das Geld demnächst ausgezahlt werde. Sie wolle „auch andere motivieren, dass sie für ihr Recht kämpfen“, sagt Daniela C. zu dem Urteil.

Die Stefanie Brandl Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG hatte vor Gericht die Position vertreten, der zum fraglichen Zeitpunkt geltende Mietspiegel sei aus formalen Gründen nicht gültig und könne somit keine Grundlage für die Berechnung der Mietpreisbremse sein. Überdies habe sich die geforderte Miete innerhalb des zulässigen Spektrums bewegt. Beide Argumente weist das Landgericht in seinem Urteil zurück.

Die Familie Brandl ist in der Vergangenheit schon mit hohen Mieten aufgefallen. So berichtete die SZ im Jahr 2021 über einen Fall aus der Kirchenstraße in Haidhausen. Dort verlangte eine Firma von Evi Brandl eine Nettomiete von 1080 Euro für eine Einzimmerwohnung mit 41 Quadratmetern. Die Stadt München entschied, dass es sich um einen Fall von Mietpreisüberhöhung nach dem Wirtschaftsstrafgesetz handele und Brandls Unternehmen eine Rückzahlung leisten müsse – was auch geschehen ist.

Für den Mieterverein war der Fall von Daniela C. speziell. Denn in gewissen Fällen, erläutert die Organisation, greife bei Rechtsstreitigkeiten um die Mietpreisbremse die Rechtsschutzversicherung nicht, die man als Mitglied des Mietervereins eigentlich hat. Deshalb hat der Verein unter dem Namen „Jetzt Miete sparen“ ein Inkassounternehmen gegründet, an das eine Mieterin oder ein Mieter die Forderungen abtreten kann.

Der Service, der unter dem Namen DMB MVM Forderungseinzugshilfe GmbH agiert, zieht dann den Rechtsstreit durch und behält nach einem Sieg vor Gericht ein „Erfolgshonorar“, der Rest der durchgesetzten Forderung geht an die Mieterin oder den Mieter. Im Fall einer Niederlage trägt das Unternehmen die Verfahrenskosten. Stephan Immerfall, Anwalt des Mietervereins und von „Jetzt Miete sparen“, beziffert den Honoraranspruch in diesem Fall auf etwa 11 000 Euro. Ob man die Summe komplett einziehe, stehe bislang nicht fest.

In seinem Urteil hat das Landgericht nun auch anerkannt, dass das Inkassounternehmen des Mietervereins in solchen Fällen als Klägerin agieren darf. „Wir freuen uns, ein grundlegendes Urteil erstritten zu haben, das vielen Münchnern in Zukunft helfen kann“, erklärt der Mieterverein.

Ganz am Ende ist der Fall aber nicht. Zwar hat das Landgericht keine Revision zugelassen. Aber die Vermieterseite hat dagegen Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. „Es geht um mehrere Rechtsfragen, die noch nicht höchstrichterlich entschieden sind“, sagt ihr Anwalt Hopfensperger.