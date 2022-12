Seit 1957 hat die Rudolf Schäfer KG nach den Anfängen in Schwabing, der Altstadt und Bogenhausen ihren Sitz an der Max-Joseph-Straße. Der Firmengründer kaufte das Grundstück nach dem Krieg für 30 000 Mark. Im Bild Erich und Martin Schäfer (von links).

Interview von Ulrike Steinbacher

Ein Hausverwalter, sagt Martin Schäfer, der sei auch Pfarrer und Seelsorger, gutes und schlechtes Gewissen, für die Vermieter genauso wie für die Mieter. Seit exakt hundert Jahren betreibt seine Familie die Rudolf Schäfer KG. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz an der Max-Joseph-Straße verwaltet und vermietet mehrere Tausend Wohn- und Gewerbeeinheiten im Großraum München. Schäfer, 47, der Landesvorsitzender des Immobilienverbands Deutschland (IVD) ist, hat die Firmenleitung 2006 von seinem Vater Erich, 83, übernommen. Zeit also für ein Gespräch über den Münchner Mietmarkt einst und jetzt, die Energiekrise und darüber, was Duplex-Garagen mit der Mobilitätswende zu tun haben.