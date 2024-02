Von Patrik Stäbler

Seit wenigen Wochen studiert Hans Jauernig bei seiner täglichen Zeitungslektüre auch die Mietinserate. Und was der 72-Jährige dort zu lesen bekommt, ist für ihn schockierend - und beängstigend. "Angebote gibt es fast keine", sagt er und schüttelt den Kopf. "Und bei den Gesuchen schreiben Leute, dass sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung brauchen - für bis zu 1500 Euro!" Dass dieser Münchner Mietirrsinn ihn selbst noch mal heimsuchen würde, das hätte der Rentner nicht gedacht. Schließlich lebt Jauernig seit 40 Jahren in ein und derselben Mietwohnung in Bogenhausen nahe dem Arabellapark. Doch nun droht ihm dort die Kündigung. Und der Grund dafür hört sich erst einmal skurril an. Denn seine Wohnung - ein schmuckes Apartment im Souterrain mit Küche, Bad, zwei Zimmern - ist gar keine Wohnung. Sondern ein Hobbyraum.