Können Vermieter verhindern, dass ihre Mieter in humanitär begründeten Fällen Menschen bei sich aufnehmen? Ein Gräfelfinger hatte Ukrainerinnen beherbergt - und er will dieses Recht jetzt in höheren Gerichtsinstanzen durchfechten.

Haben Mieter das Recht, in ihrer Wohnung oder ihrem Haus Geflüchtete aufzunehmen? Der Mieterverein will diese Frage juristisch klären lassen. Anlass ist ein Urteil des Münchner Amtsgerichts. Das entschied am Dienstag, dass Mieter für eine Untervermietung an Geflüchtete die Erlaubnis ihres Vermieters brauchen. Im konkreten Fall geht es um einen Gräfelfinger, der eine Ukrainerin und deren Enkelin im Dachgeschoss seines Hauses aufgenommen hatte. Die Vermieter, die nebenan wohnen, wollen dies nicht dulden und bekamen vor dem Amtsgericht Recht: Der Mieter habe keinen Anspruch auf Duldung.

Das wiederum wollen der Mieterverein und sein Mitglied nicht hinnehmen. Grundsätzlich, so erklärt der Verein, benötigten Mieter die Zustimmung ihres Vermieters, wenn sie einen Teil der Wohnung oder des Hauses untervermieten wollen. Unter bestimmten Umständen aber haben Mieter ein Recht auf diese Zustimmung - wenn ein "berechtigtes Interesse" vorliege. Ein solches sieht der Mieterverein bei einer Untervermietung an Geflüchtete gegeben, dies sei "humanitäre Hilfe". Man habe Berufung gegen das Urteil eingelegt, um in höheren Instanzen den Streit zu klären. Man wolle verhindern, so Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins, "dass noch mehr geflüchtete und traumatisierte Menschen das vorläufige Zuhause verlieren, das sie in Deutschland gefunden haben".