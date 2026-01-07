Saftige Strafe gegen den Eigentümer des Miethauses an der Lindenschmitstraße 25: Weil sie nach eigenen Worten einen Verstoß gegen Sozialstandards festgestellt hat, hat die Stadt München eine Vertragsstrafe von 170 000 Euro gegen einen Vermieter in Sendling verhängt. Das hat das Sozialreferat am Mittwoch bekannt gemacht. Der Vermieter soll gegen die sogenannte Abwendungserklärung verstoßen haben, die er unterschrieben hat, um das Vorkaufsrecht der Stadt zu umgehen.
Wohnungsmarkt in MünchenStadt verhängt 170 000 Euro Strafe gegen Vermieter – wegen „Verstößen gegen Sozialstandards“
Seit Jahren setzen sich die Bewohner eines Hauses an der Lindenschmitstraße gegen den Eigentümer zur Wehr. Nun geht auch die Stadt gegen ihn vor. Die Hintergründe des Falls und warum er Auswirkungen auf viele andere Mieter haben könnte.
Von Sebastian Krass
