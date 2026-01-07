Saftige Strafe gegen den Eigentümer des Miethauses an der Lindenschmitstraße 25: Weil sie nach eigenen Worten einen Verstoß gegen Sozialstandards festgestellt hat, hat die Stadt München eine Vertragsstrafe von 170 000 Euro gegen einen Vermieter in Sendling verhängt. Das hat das Sozialreferat am Mittwoch bekannt gemacht. Der Vermieter soll gegen die sogenannte Abwendungserklärung verstoßen haben, die er unterschrieben hat, um das Vorkaufsrecht der Stadt zu umgehen.