Es ist ein wirklich schöner Altbau mit 28 Wohnungen aus dem Jahr 1880, bestehend aus einem Vorderhaus und einem Rückgebäude. Aber dieses „Künstlerhaus“ an der Thalkirchner Straße 80 ist schon seit Jahren mehr als das. Es ist ein Symbol geworden dafür, wie Mieterinnen und Mieter gegen private Investoren um ihren Wohnraum kämpfen. Tilman Schaich, 55 und berufstätig beim Goethe-Institut, wohnt seit 2011 im Rückgebäude und ist über die Jahre zu Münchens wohl bekanntestem Miet-Aktivisten geworden. Im Gespräch erzählt er, wie er zu dieser Rolle kam, was das Engagement bewirkt hat – aber auch, welche Spuren die Zeit in seiner Psyche hinterlassen hat.