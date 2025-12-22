Es ist gut eine halbe Stunde rum. Viele Umarmungen und Geschichten sind schon ausgetauscht, über das Flashmob-Frühstück im Hinterhof zum Beispiel und über die heldenhaften Baumpfleger. Jetzt nimmt sich Thomas Hinz das Mikrofon. Er begrüßt die Menschen, die an diesem Mittwochabend fast alle Stühle im Alten- und Servicezentrum (ASZ) Untersendling besetzen. „Wir sind“, sagt Hinz, „heute hier, um einen sehr wichtigen Zwischenerfolg zu feiern.“