Es ist gut eine halbe Stunde rum. Viele Umarmungen und Geschichten sind schon ausgetauscht, über das Flashmob-Frühstück im Hinterhof zum Beispiel und über die heldenhaften Baumpfleger. Jetzt nimmt sich Thomas Hinz das Mikrofon. Er begrüßt die Menschen, die an diesem Mittwochabend fast alle Stühle im Alten- und Servicezentrum (ASZ) Untersendling besetzen. „Wir sind“, sagt Hinz, „heute hier, um einen sehr wichtigen Zwischenerfolg zu feiern.“
Gemeinsam gegen Kündigung und WucherDiese Mieter lassen sich nichts gefallen
Lesezeit: 7 Min.
In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen.
Von Sebastian Krass
