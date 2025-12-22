Zum Hauptinhalt springen

Gemeinsam gegen Kündigung und WucherDiese Mieter lassen sich nichts gefallen

Lesezeit: 7 Min.

Sie kämpften für ihr Zuhause: Anwohner der Lindenschmitstraße 25.
Sie kämpften für ihr Zuhause: Anwohner der Lindenschmitstraße 25. (Foto: Florian Peljak)

In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen.

Von Sebastian Krass

Es ist gut eine halbe Stunde rum. Viele Umarmungen und Geschichten sind schon ausgetauscht, über das Flashmob-Frühstück im Hinterhof zum Beispiel und über die heldenhaften Baumpfleger. Jetzt nimmt sich Thomas Hinz das Mikrofon. Er begrüßt die Menschen, die an diesem Mittwochabend fast alle Stühle im Alten- und Servicezentrum (ASZ) Untersendling besetzen. „Wir sind“, sagt Hinz, „heute hier, um einen sehr wichtigen Zwischenerfolg zu feiern.“

Zur SZ-Startseite

ExklusivMillionendeals in der Innenstadt
:Mysteriöse Einkaufstour: Münchens Immobilien-Phantom erklärt sich

Erich Schwaiger hat in kurzer Zeit vier Top-Immobilien in der Münchner Innenstadt erworben – und mit seinem Schweigen Gerüchte und Spekulationen befeuert. Nun äußert er sich erstmals ausführlich, und zwar über einen prominenten Mittelsmann.

SZ PlusVom Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite