Weil die Mieter einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Maxvorstadt dem Käufer die Besichtigung verweigern, kündigt dieser den Mietvertrag. Die Richterin gibt ihm recht.

Mieter, die dem Eigentümer ihrer Wohnung einen Besichtigungstermin verweigern, kann der Mietvertrag außerordentlich gekündigt werden. Das hat das Amtsgericht München in einem Zivilrechtsstreit entschieden. Kläger in dem Verfahren war der neue Eigentümer einer 60 Quadratmeter großen Drei-Zimmer-Wohnung in der Maxvorstadt. Bereits als die Wohnung zum Kauf ausgeschrieben worden war, hatten die beiden Mieter Interessenten die Besichtigung verweigert. Dennoch fand sich ein Käufer für die Wohnung. Er erwarb die Immobilie, ohne sie vorher gesehen zu haben.

Nachdem der Kauf aber unter Dach und Fach war, wollte er sich die Wohnung endlich ansehen. Die Mieter stellten sich jedoch quer. Innerhalb von fünf Monaten ließen sie nicht weniger als acht Besichtigungstermine platzen. Folge: Der neue Eigentümer kündigte den bestehenden Mietvertrag außerordentlich. Seinen Schritt begründete er damit, dass ihm und der Bank, die den Kauf finanziert habe, ein Besichtigungsrecht zustehe, um den Zustand der Wohnung bewerten zu können. Die beharrliche Weigerung der Mieter stelle einen Grund für eine außerordentliche Kündigung dar. Die Amtsrichterin, die sich mit dem Fall befasste, bestätigte diese Auffassung in ihrem Urteil.

"Für eine Besichtigung einer Wohnung durch den Vermieter müssen grundsätzlich besondere Gründe vorliegen", so die Richterin. Im vorliegenden Fall treffe dies zu. Da der Kläger vor dem Kauf der Wohnung keine Gelegenheit erhalten habe, die Wohnung zu besichtigen, stehe ihm "als Erwerber der Wohnung" nunmehr ein "Besichtigungsrecht" zu. Als Grund dafür, dass sie acht Besichtigungstermine hatten verstreichen lassen, nannten die beklagten Mieter unter anderem eine Schulungsvorbereitung und Quarantäne aufgrund positiver Corona-Tests. Doch eine ärztliche Bescheinigung, mit der sie dies hätten belegen können, lieferten sie dem Gericht nicht. Ein "zulässiges Beweisangebot" liege somit nicht vor, stellte die Richterin fest. Und die angebliche Schulungsvorbereitung stelle keinen "ausreichenden Verhinderungsgrund" dar. Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 474 C 4123/21) ist rechtskräftig.