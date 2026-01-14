Die Nachricht hat sich im Dezember von Mieterin zu Mieter herumgesprochen, einmal durchs ganze Haus. Und sie hat den Menschen Angst gemacht. Aber stimmte die Nachricht auch? Silvia Neumaier wollte es wissen und hat bei ihrer Vermieterin angerufen, der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik (SHK), der dieses Wohnhaus an der Blumenstraße 21 seit Jahrzehnten gehört.