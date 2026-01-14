Zum Hauptinhalt springen

Wohnen in München„Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Haus weiterzubetreiben“

Lesezeit: 3 Min.

Die Mieter an der Blumenstraße 21 fürchten den Verkauf ihres Hauses – und die Verdrängung durch höhere Mieten.
Die Mieter an der Blumenstraße 21 fürchten den Verkauf ihres Hauses – und die Verdrängung durch höhere Mieten. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Sanierung ihres Mietshauses mitten in München ist einer Handwerker-Innung zu teuer.  Die Immobilie soll deshalb verkauft werden. Bei den Bewohnern geht die Angst um.

Von Sebastian Krass

Die Nachricht hat sich im Dezember von Mieterin zu Mieter herumgesprochen, einmal durchs ganze Haus. Und sie hat den Menschen Angst gemacht. Aber stimmte die Nachricht auch? Silvia Neumaier wollte es wissen und hat bei ihrer Vermieterin angerufen,  der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik (SHK), der dieses Wohnhaus an der Blumenstraße 21 seit Jahrzehnten gehört.

Zur SZ-Startseite

Gemeinsam gegen Kündigung und Wucher
:Diese Mieter lassen sich nichts gefallen

In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite