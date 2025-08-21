Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt Dreiste Entmietung durch die Vordertür? 21. August 2025, 12:14 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Ende Juli hat der neue Besitzer zwei Tore zur Hofeinfahrt ausgehängt. Die Bewohner des Hauses sehen ihre Hinterhofidylle bedroht. (Foto: Johannes Simon)

Der neue Eigentümer eines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe zur Theresienwiese hat zwei Tore zum Innenhof ausgehängt. Mieter fürchten, dass er sie vergraulen will. Denn nicht nur Obdachlose und Junkies kommen nun in den Hinterhof – bald droht auch ungebetener Besuch von Wiesnbesuchern.

Von Joachim Mölter

