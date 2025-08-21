In vier Wochen wird schon wieder „ozapft“, dann beginnt das Oktoberfest, und Menschenmassen strömen auf die Theresienwiese. Davor graut es nun einigen Anwohnern in der näheren Umgebung noch mehr als in früheren Jahren: Ende Juli hat der neue Eigentümer ihres Wohnhauses zwei Tore zum Innenhof ausgehängt, um diesen „befahrbar zu machen (...) und Probebohrungen im Rückgrundstück mit teils schwerem Gerät durchzuführen“, wie er der SZ auf Anfrage mitteilen ließ.
Ludwigsvorstadt-IsarvorstadtDreiste Entmietung durch die Vordertür?
Der neue Eigentümer eines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe zur Theresienwiese hat zwei Tore zum Innenhof ausgehängt. Mieter fürchten, dass er sie vergraulen will. Denn nicht nur Obdachlose und Junkies kommen nun in den Hinterhof – bald droht auch ungebetener Besuch von Wiesnbesuchern.
Von Joachim Mölter
