München erprobt ein neues Instrument gegen Mietwucher: Die Stadt führt eine Onlinesuche ein, mit der sie Wohnungsangebote zu überhöhten Preisen aufspüren und die Vermieterinnen und Vermieter über einen möglichen Rechtsverstoß informieren will. „Mietenmonitor“ ist der Name des Projekts, das der Sozialausschuss des Stadtrats am Donnerstag mit breiter Mehrheit verabschiedet hat. Nur CSU und AfD stimmten gegen die Einführung.

Der Mietenmonitor soll automatisch alle Onlineplattformen mit angebotenen Wohnungen scannen und dabei Daten wie Größe, Lage und Preis ins Verhältnis setzen zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

Dieser Wert, der auf dem Mietspiegel basiert, ist die Bezugsgröße dafür, ob ein Fall von Mietpreisüberhöhung, also mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, vorliegt, oder ob es gar um Mietwucher, also mehr als 50 Prozent Überschreitung geht. Bei beiden Tatbeständen ist die Miethöhe aber nur einer von mehreren relevanten Faktoren.

Der Mietenmonitor soll Angebote mit solchen überhöhten Preisen herausfiltern. Er kann das allerdings nur näherungsweise ermitteln. Denn die ortsübliche Vergleichsmiete ist für jede Wohnung individuell und hängt von vielen Faktoren ab, auch bei der Ausstattung, die nicht unbedingt im Inserat stehen.

Bei Verdachtsfällen will die Stadt die Anbieter ermitteln und, so beschreibt es Sozialreferentin Dorothee Schiwy in der Beschlussvorlage, schriftlich „in Kenntnis setzen, dass sie sich mit ihrer Mietforderung möglicherweise im illegalen Bereich bewegen“. Sie verspricht sich davon, dass überhöhte Mieten voraussichtlich in einzelnen Fällen effektiv verhindert werden könnten, bevor sie durch die Unterschriften unter dem Vertrag rechtskräftig würden.

Aus anderen Städten gebe es zwar noch keine Erfahrungswerte über mehrere Jahre, so Schiwy. Aber Frankfurt habe im Jahr 2025 innerhalb von drei Monaten die Anbieter von „960 einschlägigen Inseraten“ erfasst und schriftlich abgemahnt.

„Jetzt werden wir als Stadt von uns aus aktiv.“

Die aktuelle Beschlussvorlage geht zurück auf einen Stadtratsantrag der Grünen aus dem Februar 2026. Folgerichtig begrüßte Clara Nitsche, Fraktionsvorsitzende von Grünen/Rosa Liste, in der Ausschussdebatte das Konzept. „Wir vollziehen damit einen Perspektivwechsel“, erläuterte sie. Bisher seien die Mieterinnen und Mieter selbst verantwortlich gewesen zu prüfen, ob ein geforderter Preis rechtens sei, „jetzt werden wir als Stadt von uns aus aktiv“. Nitsche zog eine Parallele zu den Smiley-Anzeigen an Ortseingängen: „Da werden Autofahrer darauf hingewiesen: Oh, ich bin ein bisschen zu schnell. Jetzt merken auch Vermieterinnen und Vermieter, dass die Stadt hinschaut.“

Anne Hübner, Fraktionschefin vom Koalitionspartner SPD, räumte ein, „dass ich lange skeptisch war beim Mietenmonitor“. Aber inzwischen denke sie, „dass wir alle Instrumente nutzen sollten, um Mieterinnen und Mieter zu schützen. Und hier schaffen wir mehr Transparenz zu einem vergleichsweise moderaten Preis“. Das Sozialreferat beziffert die Betriebskosten für den Mietenmonitor, den ein externer Dienstleister bereitstellen soll, auf 80 000 Euro pro Jahr, plus Personalkosten für die Verfolgung der Treffer.

Auch die Linke im Stadtrat findet das Projekt gut. „Wir freuen uns sehr über die Vorlage“, sagte der Fraktionsvorsitzende Stefan Jagel. Aber man müsse sich auch an anderer Stelle mehr gegen Missbrauch bei Mieten einsetzen. „Perspektivisch sollten wir das enger mit dem Jobcenter verzahnen“, so Jagel. Denn es gebe ja „das Geschäftsmodell, dass man Wohnungen nur an Empfänger von Grundsicherung vergibt und dann überhöhte Mieten kassiert“, was wiederum mit Steuergeldern von Bund und Kommunen bezahlt werde.

Ablehnend zum Mietenmonitor äußerte sich nur die CSU-Fraktion. „Wir halten Schutz vor Mietwucher auch für wichtig“, sagte ihre Sozialsprecherin Alexandra Gaßmann, „aber wir halten dieses Mittel für nicht ausreichend und nicht adäquat.“ Die Vermieter anzuschreiben, produziere „einen Riesenaufwand in der Verwaltung“. Die CSU plädiert stattdessen dafür, die städtische Mietberatung auszubauen. „Die machen hervorragende Arbeit“, so Gaßmann. 25 000 Beratungen pro Jahr gebe es dort schon, „das ist 25 000-mal Klarheit für Mieterinnen und Mieter“. Davon könne man mehr gebrauchen.

Kritik kommt auch von außen, vom Vermieterverband Haus und Grund. Dessen Frankfurter Verband erklärte den dortigen Mietenmonitor in dieser Woche bereits für verfassungswidrig. „Für eine anlasslose, automatisierte Massenauswertung“ verlange das Bundesverfassungsgericht unter anderem „eine eigene, präzise gesetzliche Grundlage“. Dem schließt sich der Vize-Vorsitzende von Haus und Grund München, Georg Hopfensperger, an. Überdies sei der Mietenmonitor „problematisch“, weil er „private Vermieter unter Generalverdacht stellt“.