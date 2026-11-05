Auf den ersten Blick passt es nicht zusammen: überteuerte Wohnungen ausgerechnet für Menschen mit wenig Geld, und das Amt bezahlt. Die SPD aber vermutet, dass es das in München häufiger gibt. Und dass diese überhöhten Mieten nicht nur die öffentlichen Kassen belasten, sondern zusätzlich in den Mietspiegel einfließen und so die Mieten im ohnehin teuren München weiter in die Höhe treiben.

Am Freitag stellt die SPD-Fraktion einen Antrag im Stadtrat, um herauszufinden, ob das so ist, und falls ja, wie groß dieses Problem ist. „Über das Jobcenter zahlt der Steuerzahler die völlig überhöhten Mieten“, sagt Monika Schmid-Balzert, SPD-Stadträtin und eine der beiden Geschäftsführerinnen des Münchner Mietervereins.

Sie kenne solche Fälle aus der Beratung, sagt sie, „im beruflichen Alltag begegnet mir das immer wieder“. Erst neulich hätten sich Münchner beim Mieterverein gemeldet, die Grundsicherung beziehen und deren Mietkosten vom Jobcenter übernommen werden. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die monatlichen Kosten für ihre 70-Quadratmeter-Wohnung etwa 240 Euro über der Mietpreisbremse liegen. Dass ihre Miete völlig überhöht ist, war den Mietern nicht bewusst. „Sie trauten sich auch nicht, dagegen vorzugehen“, sagt Schmid-Balzert. „Wir gehen davon aus, dass das kein Einzelfall ist.“

Liegt die Miete mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, verstößt sie gegen die sogenannte Mietpreisbremse. Im Antrag der SPD heißt es, sobald das Jobcenter einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse erkenne, seien die Betroffenen über ihre Rechte zu informieren, die Vermieter auf den Verstoß hinzuweisen und „geeignete Schritte zur Mietreduzierung oder gerichtlichen Klärung einzuleiten“. Die SPD wirft nun die Frage auf, ob das auch in allen Fällen passiert.

Mietkosten würden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen seien, teilte eine Sprecherin des Jobcenters auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit. Es gelte eine Karenzzeit von einem Jahr, innerhalb dieses Zeitraums werde geprüft, ob die Kosten die Mietpreisbremse überschreiten oder höher sind als die eineinhalbfache Mietobergrenze.

Im vergangenen Jahr habe das Münchner Jobcenter etwa 313 Millionen Euro für Miete und Heizkosten übernommen, teilte die Sprecherin mit, das seien etwa sechs Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Bund übernehme 70 Prozent davon. Die Kosten seien gestiegen, weil Mieten und Nebenkosten gestiegen sind und mehr Menschen Grundsicherung beziehen. Für das laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor, geplant sind Ausgaben in Höhe von 320 Millionen Euro.

Ein Bericht soll nun darstellen, in wie vielen Fällen das Münchner Jobcenter in den vergangenen fünf Jahren Mietkosten übernommen hat und in wie vielen Fällen ein möglicher Verstoß gegen die Mietpreisbremse geprüft wurde. Die SPD will auch wissen, wie oft die Miete trotz eines festgestellten Verstoßes weitergezahlt wurde und ob Betriebskostennachzahlungen ausreichend geprüft werden. Außerdem geht es um die Frage, wie oft das Jobcenter Darlehen für Mietkautionen vergibt und wie oft sie zurückgezahlt werden.