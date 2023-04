Was heute in der Stadt alles passiert ist - ein Überblick.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

So stark sind die Mieten in München gestiegen Wohnen wird immer teurer, mancherorts zahlt man mehr als 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Und nun ziehen auch die Nebenkosten stark an. (SZ Plus)

Gericht verhandelt über Zuckerrüben-Melasse an der Blackrock-Fassade Im Herbst verschmierten Aktivisten den Eingang der Finanzfirma Blackrock in München - aus Protest gegen klimaschädliche Investitionen. Nun verhandelt das Amtsgericht über diese und andere klebrige Aktionen.

Fünf Stadtviertel bekommen den gelben Sack oder die gelbe Tonne Die Stadt lässt 60 000 Münchnerinnen und Münchner das System testen - in unterschiedlichen Varianten. Ein großes Ärgernis an den Wertstoffcontainern lässt sich damit aber nicht abstellen.

Freistaat bekennt sich zur Verlängerung der U 5 In einem gemeinsamen Papier mit dem Landkreis und den Gemeinden wird nicht nur der Wille zum Bau des TU-Campus in Ottobrunn und Taufkirchen unterstrichen, sondern auch die Bedeutung der U-Bahnanbindung. Vertreter von SPD und Grünen bleiben aber skeptisch.

Habenschaden ist "guter Hoffnung" im Streit um Wiesn-Bemalungen Sind die Bilder an einigen Fahrgeschäften auf der Wiesn harmlos oder rassistisch und sexistisch? Der Streit geht weiter - nun stellt Bürgermeisterin Habenschaden in Aussicht, dass die Stadt für eine neue Bemalung bezahlen würde.

Gedenkarbeit: NS-Dokumentationszentrum will innovativer werden

Münchner Hauptbahnhof: Bundespolizei nimmt Stalker wegen sexueller Übergriffe fest

Sendling: Jahrtausendealtes Kelten-Grab bei Bauarbeiten gefunden

Politik in München: Kitagebühren sollen vorerst stabil bleiben

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg