Von Patrik Stäbler

Die Kaufpreise für Immobilien im Großraum München gehen weiter zurück – allerdings nicht mehr so stark wie zuletzt. Die Mieten in der Region kennen jedoch nur eine Richtung: nach oben. Diese Entwicklungen zeigt der jüngste Regionalreport fürs Münchner Umland des Immobilienverbands IVD Süd. Die Kaufpreise „gehen nicht mehr so stark nach unten, die Bodenplatte ist in Sicht“, sagt Marktforscher Stephan Kippes. Bei den unaufhörlich steigenden Mieten in München und den umliegenden Landkreisen spreche indes wenig für eine Trendwende – auch wegen des zunehmend größer werdenden Problems, „dass uns dringend benötigte Wohnungen fehlen“.