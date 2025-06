Die Münchner Wohnen lenkt ein: Das städtische Unternehmen hat beschlossen, einige überhöhte Mieten im Hohenzollernkarree zu senken. Dies teilte es in einer Pressemeldung am Freitagmorgen mit. In insgesamt acht Fällen sei die Miete korrigiert und an den Mietspiegel angepasst worden, so ein Sprecher des öffentlichen Wohnungskonzerns, inklusive Rückerstattung der überzahlten Beträge seit der Übernahme der Altverträge im Januar 2024.