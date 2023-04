So stark sind die Mieten in München gestiegen

Von Ulrike Steinbacher

Die Immobilienpreise sinken - in Bayern leicht, in München deutlich. Doch was sich nach Entspannung anhört, ist für Mieter eine durch und durch schlechte Nachricht. Denn die Kaufpreise gehen zurück, weil die Nachfrage sinkt. Und der Grund dafür ist, dass viele Interessenten sich den Traum vom Eigenheim wegen der hohen Inflation und der gestiegenen Bauzinsen schlicht nicht mehr leisten können. Deswegen weichen sie nun auf den ohnehin angespannten Mietmarkt aus und heizen dort die Nachfrage zusätzlich an. Gleichzeitig schrumpft auch noch das Angebot, weil weniger Mietwohnungen gebaut werden.