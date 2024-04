Die Mieten in München steigen weiter

Immobilien in München

Der Preisanstieg fällt zwar nicht mehr so drastisch aus wie im vergangenen Jahr. Doch die Durchschnittspreise neu vermieteter Wohnungen in guter Lage liegen inzwischen durchweg über 20 Euro pro Quadratmeter. Und auch jenseits der Stadtgrenze wird die Wohnungssuche immer schwieriger.

Von Alfred Dürr

Minimaler Dämpfer, aber längst noch keine Entspannung bei den Wohnungsmieten in München: Die Kurve, die die drastischen Kostensteigerungen der vergangenen Zeit verdeutlicht, weist zwar nicht mehr so steil nach oben, aber die Preise bleiben auf hohem Niveau. Das geht aus der Frühjahrsanalyse des Maklerverbands IVD Süd hervor, die am Freitag vorgestellt wurde.