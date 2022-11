Der Schauspieler Arnd Schimkat lebt seit 45 Jahren in einem Haus in Pasing. Die Vermieter sicherten ihm mehrmals schriftlich den Verkauf zu. Nun wird er rausgeklagt.

Von Ellen Draxel

Arnd Schimkat ist eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Der 53-Jährige arbeitet als Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor, seine bekannteste Bühnenfigur ist die des Arthur Senkrecht, mit der er es bis nach New York schaffte. Auch in zahlreichen Kinofilmen hat er mitgespielt. Seit einigen Monaten allerdings ist dem Pasinger nicht nach Lachen zumute. Denn das Haus, in dem er seit 45 Jahren wohnt, in dem er selbst und seine zwei Kinder aufwuchsen und in dem er stark verwurzelt ist, aus diesem Haus muss er nun raus. Eigenbedarfskündigung. Dabei war ihm von Vermieterseite jahrzehntelang der Verkauf der Walmdachvilla versprochen worden. Das hat er sogar schriftlich. Genützt hat es ihm nichts. Und rechtlich sieht es nicht gut aus für den Mieter, der nun doch kein Eigentümer werden soll.