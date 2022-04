Glosse von Wolfgang Görl

Gottlob, es gibt sie noch, die guten Nachrichten - sogar in finstren Zeiten wie diesen. Neulich zum Beispiel hat der Münchner Haus- und Grundbesitzerverein, eine ehrenwerte Organisation, die Menschen mit extrem hoher Steuerlast seelisch betreut, wissen lassen, dass die Mieten in München "immer bezahlbarer" werden. Verständlich, dass sich Münchens Mieter daraufhin jubelnd in den Armen lagen, zumal die Begründung noch eine zweite frohe Botschaft enthielt:

Die Löhne der Münchner, so der Hausbesitzer-Club, sind in den vergangenen sechs Jahren durchschnittlich um fast 16 Prozent gestiegen, und man darf hinzufügen, dass es gewiss die Billiglohn-Empfänger und andere arme Schlucker waren, die dabei den größten Reibach machten, natürlich auf Kosten der Besserverdienenden. Hingegen die Mieten - oje oje!

Gerade mal um lumpige zwölf Prozent sind sie gewachsen, das ist praktisch nichts im Vergleich zur Explosion der Löhne. Klar, dass die Münchner ihre Miete jetzt locker aus der Portokasse bezahlen, abgesehen von ein paar Losern, die mittlerweile aber in einer Plattenbausiedlung irgendwo im Osten wohnen.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine Beobachtung, die der Kabarettist Maximilian Schafroth soeben in einem SZ-Interview preisgegeben hat: "Diejenigen, denen in München ganze Straßenzüge gehören, die haben die Löcher im Sakko." Schafroth kennt sich aus mit Vermögenswerten, er hat Bankkaufmann gelernt, einen Beruf, der die tiefsten Einblicke in das menschliche Leben ermöglicht.

Zwar steht der Mensch manchmal auch vor dem Arzt ohne Kleider da, aber richtig nackt ist er erst im Angesicht seines Bankberaters. Diesem genügt ein Blick aufs Konto, und schon weiß er, ob der Kunde noch halbwegs frei oder bereits Knecht der Bank ist. Auf diese Weise hat Schafroth mitgekriegt, dass die ganz großen Immobilienbesitzer selten so glamourös daherkommen wie die üblichen Untergiesinger Souterrain-Mieter mit ihren Ferraris und Rolex-Uhren.

Aber warum ist das so? Bisher dachte man, so ein Mensch, dem halb Pasing oder Haidhausen gehört, trage aus purem Geiz seine Klamotten so lange, bis sie ihm in Fetzen vom Leib fallen. Das wäre keineswegs verwerflich, schon gar nicht in München, wo eine nahezu ins schwäbisch-pathologische schwappende Sparsamkeit seinerzeit König Ludwig I. ergriffen hatte, der 60 Jahre lang denselben Morgenmantel trug.

Nach der bestürzenden Mitteilung des Hausbesitzervereins erscheint die Sache mit den löchrigen Sakkos jedoch in einem ganz anderen Licht. Die von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgehängten Immobilieneigner können sich neue Klamotten einfach nicht mehr leisten. Angesichts dieser Not täte jeder Münchner gut daran, einem Passanten, der in abgewetzter Montur wie König Ludwig daherkommt, ein paar Euro zuzustecken. Es könnte der eigene Vermieter sein.