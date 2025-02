Die Vorsitzende des Vereins „München ist bunt“ ist der Motor hinter der großen Demo auf der Theresienwiese und bei der SPD aktiv. Politisiert hat sie in der Jugend ein Lehrer, der nebenbei Redenschreiber war – von Franz Josef Strauß.

Von Bernd Kastner

Mal hier, mal dort, Micky Wenngatz ist immer in Bewegung an diesem Tag. Mal schreibt sie in ihr Tablet, dann sucht sie ein bestimmtes Blatt Papier, gibt Journalisten Auskunft, bespricht sich mit ihrem Team. Sie wirkt angespannt, kein Wunder, ist sie doch die Hauptorganisatorin und die Anmelderin der Kundgebung, die hier gleich beginnt, und noch weiß niemand, wie viele Menschen kommen werden.