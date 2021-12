Von Franz Kotteder

Derzeit ist ja oft die Rede davon, dass Elefanten in Zimmern herumstehen und angeblich würdigt sie keiner eines Blickes oder erwähnt sie mit einem Wort. Die Metapher ist mittlerweile nicht mehr so arg originell: Aber auch das Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof hat so ein Trumm herumstehen. Würde irgendwie auch passen, denn der leicht abgedunkelte Raum mit seinen warmen Erdfarben erinnert ja doch ein wenig an den Nachbau der Altamira-Höhle im Deutschen Museum.