In München entsteht die größte Geothermieanlage auf Europas Festland

Energiewende in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Habeck und Münchens Oberbürgermeister Reiter senden aus dem Michaelibad ein Signal an Deutschland: Geothermie funktioniert. Warum die Stadt dabei ein Vorbild ist.

Von Patrik Stäbler

Die besten Plätze auf der Liegewiese im Michaelibad sind an diesem Vormittag hart umkämpft. Insofern käme es kaum überraschend, würden die Kontrahenten Handtücher ausbreiten, um damit ihr Revier abzustecken. Tatsächlich jedoch haben die gut zwei Dutzend Menschen, die dort miteinander und teils unter Ellbogeneinsatz rangeln, bei nasskaltem Wetter nicht etwa Sonnenschirme und Strandmuscheln dabei, sondern Fotoapparate und Fernsehkameras. Diese sind auf jene vier Personen gerichtet, denen nun jeweils eine Schaufel gereicht wird. Kurz darauf lässt das Quartett um Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mehrere Schippen Sand durch die Luft fliegen – als symbolischer Spatenstich für das, was in den nächsten Jahren auf der Liegewiese des Freibads entstehen soll.