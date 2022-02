"Das Traurige wird immer in mir bleiben"

Michaela May im Porträt

Ein Stadtkind mit großer Liebe zur Natur: In den Maximiliansanlagen findet Michaela May, einige Wochen vor ihrem 70. Geburtstag, beides.

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag blickt Michaela May zurück. Die Schauspielerin spricht offen über "Me Too"-Erlebnisse und die besonders dunklen Kapitel ihrer Familiengeschichte.

Von Barbara Hordych

Es gibt eine Episode im Schauspielerinnen-Leben von Michaela May, die sehr gut ihre Situation beschreibt in den frühen Siebzigerjahren: Da war sie mit Anfang 20 als Susi, Dauerfreundin des von Günther Maria Halmer verkörperten "Vorstadtstrizzis" Tscharlie in Helmut Dietls Serie "Münchner Geschichten", dem Fernsehpublikum bekannt geworden.