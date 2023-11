Von Sebastian Krass

Die Frage lag auf der Hand bei einem wie ihm, mit seinem exzellenten Ruf und seinem mustergültigen Lebenslauf: Ob er einmal Münchner Stadtbaurat werden will? Die Antwort, die Michael Hardi in einem langen Gespräch vor drei Jahren gab, erzählt viel über seine Person. "Ich habe von meinen Eltern früher nie gesagt bekommen: Wir sind stolz auf dich", sagte Hardi, er war im Planungsreferat kürzlich zum Stadtdirektor, also bis direkt unter die Stadtbaurätin, aufgestiegen. "Aber das hat sich gewandelt. Jetzt sagen sie: Wahnsinn, was du geschafft hast. Ich denke, für meine Herkunft muss es nicht mehr sein."