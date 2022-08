Michael Brandner auf einem der glamourösen Feste seiner Schauspielagentur im Restaurant H'ugo's. Der Weg dorthin war in seinem Leben so verschlungen wie aufregend.

Interview von Susanne Hermanski

Die meisten sehen in Michael Brandner den lustigen Polizeiobermeister Reimund Girwidz aus der BR-Reihe "Hubert ohne Staller". Eine verzerrte Wahrnehmung wie sie so typisch ist für diese Welt. Denn Brandner spielte nicht nur hundertoderso andere Rollen - Hollywood-Produktionen eingeschlossen. 1951 in Augsburg geboren, ist er als Stiefsohn eines Grubenarbeiters im Pott aufgewachsen. Er war Technischer Zeichner, Allround-Handwerker, Veranstalter, wollte Architekt werden, bevor er mit Freunden in wildesten Hippiezeiten eine Laienbühne gründete und von Peter Zadek entdeckt wurde. Daneben pflegte er ein Liebesleben (bis zur Begegnung mit seiner Frau und Agentin Karin Brandner), das einem Quasi-Kommunarden alle Ehre macht. Und dem Tod ist er so oft von der Schippe gesprungen, daraus würden andere gleich fünf Serien-Plots stricken. Brandner hat dazu jetzt erstmal einen Roman geschrieben: "Kerl aus Koks".