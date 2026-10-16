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Bayerischer RundfunkMichael Altingers neue Show: Wohlfühlfernsehen ohne Überraschungen

Lesezeit: 2 Min.

Die neue Personality-Show „Altinger“ ist ganz auf den Gastgeber Michael Altinger zugeschnitten.
Die neue Personality-Show „Altinger“ ist ganz auf den Gastgeber Michael Altinger zugeschnitten.
Foto: Sebastian Schulte/BR/Bavaria Entertainment

Kabarettist Michael Altinger übernimmt den „Ringlstetter“-Sendeplatz und liefert solide Unterhaltung ohne Verblüffung. Das ist handwerklich überzeugend, aber auch eine verpasste Chance.

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Nanu, ist es wieder so weit? Verdutzt dürfte sich die Augen gerieben haben, wer am späten Donnerstagabend durch Zufall beim BR eingeschaltet hat. Bald lichtet sich jedoch die Verwirrung: Das ist nicht „Ringlstetter“, jene erfolgreiche Talkshow, die vor anderthalb Jahren endete. Nun hat der Bayerische Rundfunk den Sendeplatz neu vergeben. An den Comedian Michael Altinger, dessen Nachname wie schon beim Vorgänger als Titel ausreichen muss.

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