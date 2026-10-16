Nanu, ist es wieder so weit? Verdutzt dürfte sich die Augen gerieben haben, wer am späten Donnerstagabend durch Zufall beim BR eingeschaltet hat. Bald lichtet sich jedoch die Verwirrung: Das ist nicht „Ringlstetter“, jene erfolgreiche Talkshow, die vor anderthalb Jahren endete. Nun hat der Bayerische Rundfunk den Sendeplatz neu vergeben. An den Comedian Michael Altinger, dessen Nachname wie schon beim Vorgänger als Titel ausreichen muss.