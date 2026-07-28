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SZ-Serie: eine Stadt, viele Welten„Ich bleibe an jeder roten Ampel stehen“

Lesezeit: 5 Min.

Mónica Basilio Hazas beim Training mit den „Wolpertingern“.
Mónica Basilio Hazas beim Training mit den „Wolpertingern“. Catherina Hess

Mónica Basilio Hazas trainiert ein Münchner Quidditch-Team und geht sonntags in die Kirche. Es gibt vieles, was die Mexikanerin an Deutschland liebt. Ein Aspekt steht dabei ganz oben.

Von Martina Scherf

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Mónica Basilio Hazas, dunkler Pferdeschwanz, weißes Basecap, steht am Spielfeldrand, ihr Team fest im Blick, und bläst mit voller Puste in ihre Trillerpfeife. „Beater back“, ruft sie, und „Let’s go“. Alle rennen los. Es wird gerempelt und gekämpft, der Schweiß rinnt, die Bälle fliegen kreuz und quer.

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