OktoberfestAuf der Wiesn geht’s auch um die Wurst

Lesezeit: 4 Min.

Beim Rundgang über die Theresienwiese darf eine Bratwurst nicht fehlen.
Beim Rundgang über die Theresienwiese darf eine Bratwurst nicht fehlen. (Foto: Leonhard Simon)

Für viele Münchner Metzger bedeutet das Oktoberfest Ausnahmezustand, schon bevor die erste Mass fließt. Zehntausende Würstl werden von den Festgästen jedes Jahr verspeist. Welche Sorten am besten ankommen und welcher Klassiker schwächelt.

Von Catherine Hoffmann

Wenn auf der Theresienwiese die Zelte ihre Türen öffnen, hat das große Rennen längst begonnen – nicht nur auf die Zapfhähne. In Münchens Metzgereien laufen die Maschinen schon Tage vorher auf Hochtouren. „Wir müssen in diesen 16 Tagen funktionieren“, sagt Metzgermeister Andreas Gaßner, der in der Zenettistraße produziert. Urlaub gibt es in dieser Zeit nicht. Für seine rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet die Wiesn Ausnahmezustand – allerdings einen, auf den sie vorbereitet sind.

