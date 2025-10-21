Vegane Produkte nach Fleischwaren zu benennen, wird womöglich bald verboten. Viele Metzger halten das für richtig, es geht ihnen um die Ehre. Und doch verkaufen sie vegane Produkte. Wie passt das zusammen?

Es liegt ein feinwürziger Duft in der Luft. Wer das Geschäft in der Münchner Frauenstraße betritt, könnte sich in einer klassischen Metzgerei wähnen: die Theke, die Auslagen, die Sitzgelegenheiten für einen schnellen Imbiss. Alles erinnert an ein traditionelles Fleischereigeschäft. Doch in diesem Laden gibt es weder Wurst noch Fleisch vom Tier, sondern ausschließlich rein pflanzliche Kost. 2024 hat Markus Dorsch seine „Vegane Fleischerei“ eröffnet, ein Name, der in dicken Lettern über dem Eingang prangt. Seinen Kundinnen und Kunden, so Dorsch, sei völlig klar: „Wer zu uns kommt, weiß genau, was er will und kauft.“ An diesem Tag verlangt die Klientel – von jung bis älter – nach Bockwürsten, Steaks und Schnitzeln.